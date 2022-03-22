https://ria.ru/20220322/obsuzhdenie-1779365665.html

Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным

Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным - РИА Новости, 22.03.2022

Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, но решения не удастся достичь на первой встрече. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T01:38

2022-03-22T01:38

2022-03-22T01:52

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, но решения не удастся достичь на первой встрече.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/referendum-1779355916.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, донбасс, россия