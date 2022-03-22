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Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным - РИА Новости, 22.03.2022
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Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным
Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным - РИА Новости, 22.03.2022
Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным
Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, но решения не удастся достичь на первой встрече. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T01:38
2022-03-22T01:52
в мире
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донбасс
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, но решения не удастся достичь на первой встрече.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, донбасс, россия
01:38 22.03.2022 (обновлено: 01:52 22.03.2022)
 
Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с Путиным

Зеленский заявил о готовности обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Путиным

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить тему Крыма и Донбасса с президентом России Владимиром Путиным, но решения не удастся достичь на первой встрече.
"На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны – про оккупированные территории. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Суспильнi".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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