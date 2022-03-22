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Украинские военные обстреляли Донецкий и Первомайский в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/obstrel-1779427011.html
Украинские военные обстреляли Донецкий и Первомайский в ЛНР
Украинские военные обстреляли Донецкий и Первомайский в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские военные обстреляли Донецкий и Первомайский в ЛНР
Украинские войска за 45 минут обстреляли населенные пункты Донецкий и Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 23 снаряда калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:03
2022-03-22T13:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли населенные пункты Донецкий и Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 23 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела: 11.30 населенный пункт Орехово – Донецкий: артиллерийское орудие 122 миллиметра (19 снарядов); 12.15 населенный пункт Попасная – Первомайск: артиллерийское орудие 122 миллиметра (4 снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, украина, лнр, ситуация в днр и лнр
13:03 22.03.2022 (обновлено: 13:43 22.03.2022)
 
Украинские военные обстреляли Донецкий и Первомайский в ЛНР

Украинские военные выпустили 23 снаряда по Донецкому и Первомайску в ЛНР

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМобилизованные жители в Новоазовске
Мобилизованные жители в Новоазовске - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мобилизованные жители в Новоазовске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли населенные пункты Донецкий и Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 23 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела: 11.30 населенный пункт Орехово – Донецкий: артиллерийское орудие 122 миллиметра (19 снарядов); 12.15 населенный пункт ПопаснаяПервомайск: артиллерийское орудие 122 миллиметра (4 снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда, которыми обстреливают их позиции - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 08:21В мире
Украинские войска обстрелами повредили коммунальное предприятие в ЛНР
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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