https://ria.ru/20220322/obstrel-1779427011.html

Украинские военные обстреляли Донецкий и Первомайский в ЛНР

Украинские военные обстреляли Донецкий и Первомайский в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022

Украинские военные обстреляли Донецкий и Первомайский в ЛНР

Украинские войска за 45 минут обстреляли населенные пункты Донецкий и Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 23 снаряда калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:03

2022-03-22T13:03

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли населенные пункты Донецкий и Первомайск в Луганской народной республике, выпустив 23 снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела: 11.30 населенный пункт Орехово – Донецкий: артиллерийское орудие 122 миллиметра (19 снарядов); 12.15 населенный пункт Попасная – Первомайск: артиллерийское орудие 122 миллиметра (4 снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/lnr-1779377416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, лнр, ситуация в днр и лнр