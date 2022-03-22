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Глава КТК предупредил о перебоях в поставках иностранного оборудования - РИА Новости, 22.03.2022
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Глава КТК предупредил о перебоях в поставках иностранного оборудования
Глава КТК предупредил о перебоях в поставках иностранного оборудования - РИА Новости, 22.03.2022
Глава КТК предупредил о перебоях в поставках иностранного оборудования
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полагает, что может столкнуться с перебоями поставок иностранного оборудования, необходимого для работы морского... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:52
2022-03-22T19:00
каспийский трубопроводный консорциум-р
экономика
россия
санкции
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полагает, что может столкнуться с перебоями поставок иностранного оборудования, необходимого для работы морского терминала, многие поставщики уже отказываются работать, заявил гендиректор компании Николай Горбань.КТК в понедельник сообщил, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нём ремонт. Также проводится проверка работы оборудования на ВПУ-1 и ВПУ-2."Это все импортные комплектующие, на сегодняшний день они у нас в наличии есть, дальнейшие поставки, я пока не берусь прогнозировать, но, скорее всего, будут проблемы, потому что на сегодняшний день многие поставщики отказываются поставлять и работать", - сказал глава КТК журналистам.По его словам, компания на данный момент прорабатывает вопрос замещения иностранного оборудования, но пока конкретных результатов нет.
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каспийский трубопроводный консорциум-р, экономика, россия, санкции
17:52 22.03.2022 (обновлено: 19:00 22.03.2022)
 
Глава КТК предупредил о перебоях в поставках иностранного оборудования

Глава КТК Горбань заявил о возможности перебоев в поставках иностранного оборудования

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта
Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полагает, что может столкнуться с перебоями поставок иностранного оборудования, необходимого для работы морского терминала, многие поставщики уже отказываются работать, заявил гендиректор компании Николай Горбань.
КТК в понедельник сообщил, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нём ремонт. Также проводится проверка работы оборудования на ВПУ-1 и ВПУ-2.
"Это все импортные комплектующие, на сегодняшний день они у нас в наличии есть, дальнейшие поставки, я пока не берусь прогнозировать, но, скорее всего, будут проблемы, потому что на сегодняшний день многие поставщики отказываются поставлять и работать", - сказал глава КТК журналистам.
По его словам, компания на данный момент прорабатывает вопрос замещения иностранного оборудования, но пока конкретных результатов нет.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 01:51
Американская нефтесервисная компания Halliburton свернет работу в России
 
Каспийский Трубопроводный Консорциум-РЭкономикаРоссияСанкции
 
 
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