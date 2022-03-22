https://ria.ru/20220322/oborudovanie-1779502399.html

Глава КТК предупредил о перебоях в поставках иностранного оборудования

Глава КТК предупредил о перебоях в поставках иностранного оборудования - РИА Новости, 22.03.2022

Глава КТК предупредил о перебоях в поставках иностранного оборудования

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полагает, что может столкнуться с перебоями поставок иностранного оборудования, необходимого для работы морского... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:52

2022-03-22T17:52

2022-03-22T19:00

каспийский трубопроводный консорциум-р

экономика

россия

санкции

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) полагает, что может столкнуться с перебоями поставок иностранного оборудования, необходимого для работы морского терминала, многие поставщики уже отказываются работать, заявил гендиректор компании Николай Горбань.КТК в понедельник сообщил, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нём ремонт. Также проводится проверка работы оборудования на ВПУ-1 и ВПУ-2."Это все импортные комплектующие, на сегодняшний день они у нас в наличии есть, дальнейшие поставки, я пока не берусь прогнозировать, но, скорее всего, будут проблемы, потому что на сегодняшний день многие поставщики отказываются поставлять и работать", - сказал глава КТК журналистам.По его словам, компания на данный момент прорабатывает вопрос замещения иностранного оборудования, но пока конкретных результатов нет.

https://ria.ru/20220319/halliburton-1778965929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

каспийский трубопроводный консорциум-р, экономика, россия, санкции