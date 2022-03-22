https://ria.ru/20220322/nordstar-1779442301.html

Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву

Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву - РИА Новости, 22.03.2022

Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву

Авиакомпания NordStar выполнила вывозной спецрейс из Стамбула в Москву, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:54

2022-03-22T14:54

2022-03-22T14:54

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nordstar airlines

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Авиакомпания NordStar выполнила вывозной спецрейс из Стамбула в Москву, сообщает Росавиация."Вчера, 21 марта 2022 года, NordStar доставила в столицу 69 человек, которые ранее не могли вернуться из-за введения санкций в отношении российских авиакомпаний. Рейс организован благодаря тесному взаимодействию Росавиации с МИД, посольством РФ и авиационными властями Турции", — говорится в релизе.Уточняется, что авиакомпания выполнила рейс за свой счет. Все пассажиры возвращены в Москву безвозмездно.Среди них были сотрудники посольства РФ в Болгарии с семьями, а также российские граждане, которые оказались в ряде европейских государств и из-за санкций были вынуждены добираться домой через третьи страны."Вопрос организации специальных рейсов находится на постоянном контроле Росавиации. Работа по данному направлению осуществляется в ежедневном режиме", — отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20220322/reysy-1779392902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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