https://ria.ru/20220322/nordstar-1779442301.html
Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву
Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву - РИА Новости, 22.03.2022
Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву
Авиакомпания NordStar выполнила вывозной спецрейс из Стамбула в Москву, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:54
2022-03-22T14:54
2022-03-22T14:54
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Авиакомпания NordStar выполнила вывозной спецрейс из Стамбула в Москву, сообщает Росавиация."Вчера, 21 марта 2022 года, NordStar доставила в столицу 69 человек, которые ранее не могли вернуться из-за введения санкций в отношении российских авиакомпаний. Рейс организован благодаря тесному взаимодействию Росавиации с МИД, посольством РФ и авиационными властями Турции", — говорится в релизе.Уточняется, что авиакомпания выполнила рейс за свой счет. Все пассажиры возвращены в Москву безвозмездно.Среди них были сотрудники посольства РФ в Болгарии с семьями, а также российские граждане, которые оказались в ряде европейских государств и из-за санкций были вынуждены добираться домой через третьи страны."Вопрос организации специальных рейсов находится на постоянном контроле Росавиации. Работа по данному направлению осуществляется в ежедневном режиме", — отмечают в ведомстве.
https://ria.ru/20220322/reysy-1779392902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туризм, nordstar airlines, туристы, стамбул, пассажиры
Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву
Авиакомпания NordStar вывезла спецрейсом из Стамбула в Москву 69 человек
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Авиакомпания NordStar выполнила вывозной спецрейс из Стамбула в Москву, сообщает Росавиация.
"Вчера, 21 марта 2022 года, NordStar доставила в столицу 69 человек, которые ранее не могли вернуться из-за введения санкций в отношении российских авиакомпаний. Рейс организован благодаря тесному взаимодействию Росавиации с МИД, посольством РФ и авиационными властями Турции", — говорится в релизе.
Уточняется, что авиакомпания выполнила рейс за свой счет. Все пассажиры возвращены в Москву безвозмездно.
Среди них были сотрудники посольства РФ в Болгарии с семьями, а также российские граждане, которые оказались в ряде европейских государств и из-за санкций были вынуждены добираться домой через третьи страны.
"Вопрос организации специальных рейсов находится на постоянном контроле Росавиации. Работа по данному направлению осуществляется в ежедневном режиме", — отмечают в ведомстве.