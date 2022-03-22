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Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву - РИА Новости, 22.03.2022
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Туризм
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Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву
Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву - РИА Новости, 22.03.2022
Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву
Авиакомпания NordStar выполнила вывозной спецрейс из Стамбула в Москву, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:54
2022-03-22T14:54
туризм
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россия
турция
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новости - туризм
туризм
nordstar airlines
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Авиакомпания NordStar выполнила вывозной спецрейс из Стамбула в Москву, сообщает Росавиация."Вчера, 21 марта 2022 года, NordStar доставила в столицу 69 человек, которые ранее не могли вернуться из-за введения санкций в отношении российских авиакомпаний. Рейс организован благодаря тесному взаимодействию Росавиации с МИД, посольством РФ и авиационными властями Турции", — говорится в релизе.Уточняется, что авиакомпания выполнила рейс за свой счет. Все пассажиры возвращены в Москву безвозмездно.Среди них были сотрудники посольства РФ в Болгарии с семьями, а также российские граждане, которые оказались в ряде европейских государств и из-за санкций были вынуждены добираться домой через третьи страны."Вопрос организации специальных рейсов находится на постоянном контроле Росавиации. Работа по данному направлению осуществляется в ежедневном режиме", — отмечают в ведомстве.
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москва, россия, турция, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, туризм, nordstar airlines, туристы, стамбул, пассажиры
14:54 22.03.2022
 
Авиакомпания NordStar организовала вывозной рейс из Стамбула в Москву

Авиакомпания NordStar вывезла спецрейсом из Стамбула в Москву 69 человек

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк65-тонный самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, подготовленный для установки нового рекорда России по трек-пулу Иннокентием Веселовым в Красноярске, Россия
65-тонный самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, подготовленный для установки нового рекорда России по трек-пулу Иннокентием Веселовым в Красноярске, Россия - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Авиакомпания NordStar выполнила вывозной спецрейс из Стамбула в Москву, сообщает Росавиация.
"Вчера, 21 марта 2022 года, NordStar доставила в столицу 69 человек, которые ранее не могли вернуться из-за введения санкций в отношении российских авиакомпаний. Рейс организован благодаря тесному взаимодействию Росавиации с МИД, посольством РФ и авиационными властями Турции", — говорится в релизе.
Уточняется, что авиакомпания выполнила рейс за свой счет. Все пассажиры возвращены в Москву безвозмездно.
Среди них были сотрудники посольства РФ в Болгарии с семьями, а также российские граждане, которые оказались в ряде европейских государств и из-за санкций были вынуждены добираться домой через третьи страны.
"Вопрос организации специальных рейсов находится на постоянном контроле Росавиации. Работа по данному направлению осуществляется в ежедневном режиме", — отмечают в ведомстве.
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