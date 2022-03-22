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Неонацисты используют свыше 4,5 миллиона жителей Украины как живой щит - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/neonatsisty-1779532186.html
Неонацисты используют свыше 4,5 миллиона жителей Украины как живой щит
Неонацисты используют свыше 4,5 миллиона жителей Украины как живой щит - РИА Новости, 22.03.2022
Неонацисты используют свыше 4,5 миллиона жителей Украины как живой щит
Украинские радикалы используют в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев и 6,8 тысячи иностранных граждан, заявил на брифинге начальник Национального... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:36
2022-03-22T22:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
киев
луганская народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинские радикалы используют в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев и 6,8 тысячи иностранных граждан, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6862 граждан из 25 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины", — сказал он.Как сообщил Мизинцев, украинские власти игнорируют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей в сторону России."С 10:00 22 марта 2022 года российская сторона вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях — по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован", — подчеркнул он.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
https://ria.ru/20220322/kramotorsk-1779517610.html
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в мире, владимир путин, россия, киев, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
21:36 22.03.2022 (обновлено: 22:07 22.03.2022)
 
Неонацисты используют свыше 4,5 миллиона жителей Украины как живой щит

Минобороны: неонацисты используют свыше 4,5 миллиона жителей Украины как живой щит

© REUTERS / Umit BektasУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Umit Bektas
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Украинские радикалы используют в качестве живого щита более 4,5 миллиона украинцев и 6,8 тысячи иностранных граждан, заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита свыше 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других крупных населенных пунктов, а также 6862 граждан из 25 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины", — сказал он.
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Как сообщил Мизинцев, украинские власти игнорируют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей в сторону России.
"С 10:00 22 марта 2022 года российская сторона вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях — по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован", — подчеркнул он.
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По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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