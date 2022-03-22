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На нефтебазе в Кстово ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 22.03.2022
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На нефтебазе в Кстово ликвидировали открытое горение
На нефтебазе в Кстово ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 22.03.2022
На нефтебазе в Кстово ликвидировали открытое горение
Открытое горение на нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:54
2022-03-22T16:00
кстово
лукойл
происшествия
россия
нижегородская область
нефть
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 11.24 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.По информации ведомства, на нефтебазе в Кстово загорелись семь бензовозов.По данным пресс-службы "Лукойл-Центрнефтепродукта", возгорание произошло на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации "Ирбис", жертв и пострадавших нет.
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кстово
россия
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4.7
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Кадры тушения нефтебазы в Кстовском районе
Доследственная проверка проводится по факту возгорания на нефтебазе в Кстовском районе, 3 бензовоза выгорели полностью, сообщает СК
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кстово, лукойл, происшествия, россия, нижегородская область, нефть
11:54 22.03.2022 (обновлено: 16:00 22.03.2022)
 
На нефтебазе в Кстово ликвидировали открытое горение

На нефтебазе "Лукойла" в Кстово ликвидировали открытое горение на 500 квадратных метрах

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 11.24 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.
По информации ведомства, на нефтебазе в Кстово загорелись семь бензовозов.
По данным пресс-службы "Лукойл-Центрнефтепродукта", возгорание произошло на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации "Ирбис", жертв и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС РФ на месте возгорания на нефтебазе в городе Кстово Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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