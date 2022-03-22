https://ria.ru/20220322/neftebaza-1779413010.html

На нефтебазе в Кстово ликвидировали открытое горение

На нефтебазе в Кстово ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 22.03.2022

На нефтебазе в Кстово ликвидировали открытое горение

Открытое горение на нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:54

2022-03-22T11:54

2022-03-22T16:00

кстово

лукойл

происшествия

россия

нижегородская область

нефть

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 11.24 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.По информации ведомства, на нефтебазе в Кстово загорелись семь бензовозов.По данным пресс-службы "Лукойл-Центрнефтепродукта", возгорание произошло на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации "Ирбис", жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220322/pozhar-1779395588.html

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Кадры тушения нефтебазы в Кстовском районе Доследственная проверка проводится по факту возгорания на нефтебазе в Кстовском районе, 3 бензовоза выгорели полностью, сообщает СК 2022-03-22T11:54 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кстово, лукойл, происшествия, россия, нижегородская область, нефть