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Разлива нефти в Черном море после поломки на причале не было, заявили в КТК - РИА Новости, 22.03.2022
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Разлива нефти в Черном море после поломки на причале не было, заявили в КТК
Разлива нефти в Черном море после поломки на причале не было, заявили в КТК - РИА Новости, 22.03.2022
Разлива нефти в Черном море после поломки на причале не было, заявили в КТК
Выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на выносном причале КТК не было, сообщил глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:55
2022-03-22T17:40
черное море
россия
общество
каспийский трубопроводный консорциум-р
каспийское море
нефть
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на выносном причале КТК не было, сообщил глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань."Такие случаи уже в истории были. Это не уникальный случай в период неблагоприятных условий, особенно таких аномальных штормов, как в этот раз произошло. У нас уже в прошлом году был такой случай, когда тоже сгибало шланг и силовой каркас шланга нарушался. Это не значит, что произошел выход нефти в Черное море, нет, ни в коем случае", - рассказал журналистам Горбань.КТК накануне сообщил, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство (ВПУ-3) из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нем ремонт. Также компания проверит работу оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2, по результатам которой примет решение о необходимости проведения ремонтов.Николай Горбань также добавил, что Каспийский трубопроводный консорциум справится с существующими заявками грузоотправителей на отгрузки нефти после поломки на выносном причале, "если не произойдёт чего-либо ещё"."Мы пока не ощущаем каких-либо сокращений, мы с теми объёмами, которые грузоотправители дают, справимся… если не произойдёт чего-либо ещё с одним из ВПУ", — сообщил глава компании журналистам.Глава консорциума отметил, что замена поврежденного оборудования на одном из выносных причальных устройств займет минимум три недели, если погода будет благоприятной и танкер для промывки быстро подойдет."Минимальный срок ремонта - три недели. Это при условии благоприятных погодных условий и оперативного подхода танкера для промывки линий. На сегодняшний день пока по подходу танкера у нас нет информации, мы ожидаем, что к вечеру может быть что-то появится от наших партнеров", - рассказал журналистам Горбань.Также глава компании добавил, что КПК проверяет два оставшихся выносных причальных устройства (ВПУ), в случае обнаружения дефектов возможна остановка отгрузок нефти."Пока два ВПУ в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ", - сказал Горбань."Действительно, возможна остановка отгрузки, даже вплоть до остановки перекачки, в случае выявления каких-либо дефектов на других ВПУ", - добавил глава КТК.
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черное море, россия, общество, каспийский трубопроводный консорциум-р, каспийское море, нефть
16:55 22.03.2022 (обновлено: 17:40 22.03.2022)
 
Разлива нефти в Черном море после поломки на причале не было, заявили в КТК

Глава КТК Горбань: разлива нефти в Черном море после поломки оборудования не было

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Черное море
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Выхода нефти в Черное море после поломки оборудования на выносном причале КТК не было, сообщил глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань.
"Такие случаи уже в истории были. Это не уникальный случай в период неблагоприятных условий, особенно таких аномальных штормов, как в этот раз произошло. У нас уже в прошлом году был такой случай, когда тоже сгибало шланг и силовой каркас шланга нарушался. Это не значит, что произошел выход нефти в Черное море, нет, ни в коем случае", - рассказал журналистам Горбань.
КТК накануне сообщил, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство (ВПУ-3) из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нем ремонт. Также компания проверит работу оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2, по результатам которой примет решение о необходимости проведения ремонтов.
Николай Горбань также добавил, что Каспийский трубопроводный консорциум справится с существующими заявками грузоотправителей на отгрузки нефти после поломки на выносном причале, "если не произойдёт чего-либо ещё".
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"Мы пока не ощущаем каких-либо сокращений, мы с теми объёмами, которые грузоотправители дают, справимся… если не произойдёт чего-либо ещё с одним из ВПУ", — сообщил глава компании журналистам.
Глава консорциума отметил, что замена поврежденного оборудования на одном из выносных причальных устройств займет минимум три недели, если погода будет благоприятной и танкер для промывки быстро подойдет.
"Минимальный срок ремонта - три недели. Это при условии благоприятных погодных условий и оперативного подхода танкера для промывки линий. На сегодняшний день пока по подходу танкера у нас нет информации, мы ожидаем, что к вечеру может быть что-то появится от наших партнеров", - рассказал журналистам Горбань.
Также глава компании добавил, что КПК проверяет два оставшихся выносных причальных устройства (ВПУ), в случае обнаружения дефектов возможна остановка отгрузок нефти.
"Пока два ВПУ в работе, поставки будут производиться штатно. Сегодня вечером у меня будут результаты по обследованию оставшихся двух ВПУ и всех шлангов на этих ВПУ", - сказал Горбань.
"Действительно, возможна остановка отгрузки, даже вплоть до остановки перекачки, в случае выявления каких-либо дефектов на других ВПУ", - добавил глава КТК.
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Черное мореРоссияОбществоКаспийский Трубопроводный Консорциум-РКаспийское мореНефть
 
 
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