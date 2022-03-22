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Адвокат Навального будет обжаловать приговор - РИА Новости, 22.03.2022
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Адвокат Навального будет обжаловать приговор
Адвокат Навального будет обжаловать приговор - РИА Новости, 22.03.2022
Адвокат Навального будет обжаловать приговор
Защита Алексея Навального намерена оспорить решение Лефортовского суда Москвы, приговорившего блогера к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:04
2022-03-22T18:04
происшествия
алексей навальный
россия
уголовное дело против блогера алексея навального
владимирская область
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Защита Алексея Навального намерена оспорить решение Лефортовского суда Москвы, приговорившего блогера к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщил журналистам адвокат Ольга Михайлова."Приговор мы будем, естественно, обжаловать", - сказала Михайлова. Она добавила, что теперь Навальному предстоит отбывать 9 лет в колонии строгого режима. После заседания адвокаты Навального заявили журналистам, что расслышали, будто судья сказала об 1 годе и 8 месяцах ограничения свободы, однако в Мосгорсуде РИА Новости подтвердили – речь об 1 годе и 6 месяцах.Дело Лефортовский районный суд Москвы рассматривал на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок. Судья приговорила его к 9 годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
https://ria.ru/20220218/navalnyy-1773601853.html
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происшествия, алексей навальный, россия, уголовное дело против блогера алексея навального, владимирская область
16:04 22.03.2022 (обновлено: 18:04 22.03.2022)
 
Адвокат Навального будет обжаловать приговор

Защита Навального будет обжаловать приговор по делу о мошенничестве и оскорблении суда

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Защита Алексея Навального намерена оспорить решение Лефортовского суда Москвы, приговорившего блогера к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщил журналистам адвокат Ольга Михайлова.
"Приговор мы будем, естественно, обжаловать", - сказала Михайлова. Она добавила, что теперь Навальному предстоит отбывать 9 лет в колонии строгого режима. После заседания адвокаты Навального заявили журналистам, что расслышали, будто судья сказала об 1 годе и 8 месяцах ограничения свободы, однако в Мосгорсуде РИА Новости подтвердили – речь об 1 годе и 6 месяцах.
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 16:27
Суд заменил условное наказание брату Навального реальным
Дело Лефортовский районный суд Москвы рассматривал на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок. Судья приговорила его к 9 годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года.
Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).
Кира Ярмыш - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 13:15
Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш объявили в розыск
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 18:24
Судья по новому делу Навального пошла на повышение
 
ПроисшествияАлексей НавальныйРоссияУголовное дело против блогера Алексея НавальногоВладимирская область
 
 
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