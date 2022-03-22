https://ria.ru/20220322/navalnyy-1779470400.html

Адвокат Навального будет обжаловать приговор

Адвокат Навального будет обжаловать приговор - РИА Новости, 22.03.2022

Адвокат Навального будет обжаловать приговор

Защита Алексея Навального намерена оспорить решение Лефортовского суда Москвы, приговорившего блогера к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T16:04

2022-03-22T16:04

2022-03-22T18:04

происшествия

алексей навальный

россия

уголовное дело против блогера алексея навального

владимирская область

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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Защита Алексея Навального намерена оспорить решение Лефортовского суда Москвы, приговорившего блогера к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщил журналистам адвокат Ольга Михайлова."Приговор мы будем, естественно, обжаловать", - сказала Михайлова. Она добавила, что теперь Навальному предстоит отбывать 9 лет в колонии строгого режима. После заседания адвокаты Навального заявили журналистам, что расслышали, будто судья сказала об 1 годе и 8 месяцах ограничения свободы, однако в Мосгорсуде РИА Новости подтвердили – речь об 1 годе и 6 месяцах.Дело Лефортовский районный суд Москвы рассматривал на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок. Судья приговорила его к 9 годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года.Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20220218/navalnyy-1773601853.html

https://ria.ru/20220311/yarmysh-1777645092.html

https://ria.ru/20220318/sudya-1778915432.html

россия

владимирская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, алексей навальный, россия, уголовное дело против блогера алексея навального, владимирская область