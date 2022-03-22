16:04 22.03.2022 (обновлено: 18:04 22.03.2022)
Адвокат Навального будет обжаловать приговор
Защита Навального будет обжаловать приговор по делу о мошенничестве и оскорблении суда
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
Алексей Навальный во время выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 22 мар - РИА Новости. Защита Алексея Навального намерена оспорить решение Лефортовского суда Москвы, приговорившего блогера к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда, сообщил журналистам адвокат Ольга Михайлова.
"Приговор мы будем, естественно, обжаловать", - сказала Михайлова. Она добавила, что теперь Навальному предстоит отбывать 9 лет в колонии строгого режима. После заседания адвокаты Навального заявили журналистам, что расслышали, будто судья сказала об 1 годе и 8 месяцах ограничения свободы, однако в Мосгорсуде РИА Новости подтвердили – речь об 1 годе и 6 месяцах.
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Дело Лефортовский районный суд Москвы рассматривал на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок. Судья приговорила его к 9 годам колонии строгого режима (гособвинение требовало 13 лет), штрафу в 1,2 миллиона рублей (столько и просил прокурор), а также к ограничению свободы на 1,5 года.
Как ранее сообщили РИА Новости в суде, дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных ФБК* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент).
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Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. В заключение он попал после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
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