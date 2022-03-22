21:42 22.03.2022 (обновлено: 21:45 22.03.2022)
Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области Максим Егоров
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Максим Егоров. Архивное фото
ТАМБОВ, 22 мар - РИА Новости. На реализацию нацпроектов в Тамбовской области в 2022 году выделено почти 10 миллиардов рублей, из них в работу направлено уже более 1,2 миллиарда рублей, что опережает плановый график финансирования, сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам совещания, которое провел во вторник глава области Максим Егоров.
Выделенные средства идут на благоустройство территорий, расчистку рек, строительство и ремонт школ, детских садов, медучреждений и других объектов.
Так, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 67 километров трасс и 186 погонных метров мостов. Другие профильные нацпроекты позволят реконструировать детскую областную больницу, построить школу в Тамбове почти на 2,5 тысячи мест, бассейн в Котовске и Центр врача общей практики в Тулиновке Тамбовского района.
Для снижения рисков в условиях непростой экономической ситуации Егоров получил местным властям шире использовать механизм авансирования.
"В текущем году на реализацию национальных проектов в Тамбовской области выделена беспрецедентная сумма – почти 10 миллиардов рублей. Эти деньги государство направляет на улучшение качество жизни людей, поэтому контроль над работой подрядчиков – наша приоритетная задача. В случаях, когда это целесообразно, мы пойдём им навстречу в вопросе авансирования, но и спрашивать за результат будем по полной программе", - приводятся в сообщении слова Егорова.
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