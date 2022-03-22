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Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами - РИА Новости, 22.03.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220322/natsproekty-1779532730.html
Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами
Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами - РИА Новости, 22.03.2022
Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами
На реализацию нацпроектов в Тамбовской области в 2022 году выделено почти 10 миллиардов рублей, из них в работу направлено уже более 1,2 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:42
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тамбовская область
общество
тамбовский район
тамбовская область
котовск
максим егоров
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ТАМБОВ, 22 мар - РИА Новости. На реализацию нацпроектов в Тамбовской области в 2022 году выделено почти 10 миллиардов рублей, из них в работу направлено уже более 1,2 миллиарда рублей, что опережает плановый график финансирования, сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам совещания, которое провел во вторник глава области Максим Егоров.Выделенные средства идут на благоустройство территорий, расчистку рек, строительство и ремонт школ, детских садов, медучреждений и других объектов.Так, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 67 километров трасс и 186 погонных метров мостов. Другие профильные нацпроекты позволят реконструировать детскую областную больницу, построить школу в Тамбове почти на 2,5 тысячи мест, бассейн в Котовске и Центр врача общей практики в Тулиновке Тамбовского района.Для снижения рисков в условиях непростой экономической ситуации Егоров получил местным властям шире использовать механизм авансирования."В текущем году на реализацию национальных проектов в Тамбовской области выделена беспрецедентная сумма – почти 10 миллиардов рублей. Эти деньги государство направляет на улучшение качество жизни людей, поэтому контроль над работой подрядчиков – наша приоритетная задача. В случаях, когда это целесообразно, мы пойдём им навстречу в вопросе авансирования, но и спрашивать за результат будем по полной программе", - приводятся в сообщении слова Егорова.
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общество, тамбовский район, тамбовская область, котовск, максим егоров
21:42 22.03.2022 (обновлено: 21:45 22.03.2022)
 

Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами

© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области Максим Егоров
 Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской области
Максим Егоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 22 мар - РИА Новости. На реализацию нацпроектов в Тамбовской области в 2022 году выделено почти 10 миллиардов рублей, из них в работу направлено уже более 1,2 миллиарда рублей, что опережает плановый график финансирования, сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам совещания, которое провел во вторник глава области Максим Егоров.
Выделенные средства идут на благоустройство территорий, расчистку рек, строительство и ремонт школ, детских садов, медучреждений и других объектов.
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Для снижения рисков в условиях непростой экономической ситуации Егоров получил местным властям шире использовать механизм авансирования.
"В текущем году на реализацию национальных проектов в Тамбовской области выделена беспрецедентная сумма – почти 10 миллиардов рублей. Эти деньги государство направляет на улучшение качество жизни людей, поэтому контроль над работой подрядчиков – наша приоритетная задача. В случаях, когда это целесообразно, мы пойдём им навстречу в вопросе авансирования, но и спрашивать за результат будем по полной программе", - приводятся в сообщении слова Егорова.

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