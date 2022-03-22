https://ria.ru/20220322/natsproekty-1779532730.html

Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами

Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами - РИА Новости, 22.03.2022

Реализация нацпроектов в Тамбовской области идет опережающими темпами

На реализацию нацпроектов в Тамбовской области в 2022 году выделено почти 10 миллиардов рублей, из них в работу направлено уже более 1,2 миллиарда рублей, что... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T21:42

2022-03-22T21:42

2022-03-22T21:45

тамбовская область

общество

тамбовский район

тамбовская область

котовск

максим егоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766079677_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_503cbe62e6fdaa158e3b1f7bd474582a.jpg

ТАМБОВ, 22 мар - РИА Новости. На реализацию нацпроектов в Тамбовской области в 2022 году выделено почти 10 миллиардов рублей, из них в работу направлено уже более 1,2 миллиарда рублей, что опережает плановый график финансирования, сообщает пресс-служба обладминистрации по итогам совещания, которое провел во вторник глава области Максим Егоров.Выделенные средства идут на благоустройство территорий, расчистку рек, строительство и ремонт школ, детских садов, медучреждений и других объектов.Так, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано 67 километров трасс и 186 погонных метров мостов. Другие профильные нацпроекты позволят реконструировать детскую областную больницу, построить школу в Тамбове почти на 2,5 тысячи мест, бассейн в Котовске и Центр врача общей практики в Тулиновке Тамбовского района.Для снижения рисков в условиях непростой экономической ситуации Егоров получил местным властям шире использовать механизм авансирования."В текущем году на реализацию национальных проектов в Тамбовской области выделена беспрецедентная сумма – почти 10 миллиардов рублей. Эти деньги государство направляет на улучшение качество жизни людей, поэтому контроль над работой подрядчиков – наша приоритетная задача. В случаях, когда это целесообразно, мы пойдём им навстречу в вопросе авансирования, но и спрашивать за результат будем по полной программе", - приводятся в сообщении слова Егорова.

https://ria.ru/20220322/zhile-1779510732.html

https://ria.ru/20220225/subsidiya-1774966449.html

тамбовский район

тамбовская область

котовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тамбовский район, тамбовская область, котовск, максим егоров