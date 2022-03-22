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Еще 20 предприятий Подмосковья войдут в нацпроект "Производительность труда - РИА Новости, 22.03.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220322/natsproekt-1779437027.html
Еще 20 предприятий Подмосковья войдут в нацпроект "Производительность труда
Еще 20 предприятий Подмосковья войдут в нацпроект "Производительность труда - РИА Новости, 22.03.2022
Еще 20 предприятий Подмосковья войдут в нацпроект "Производительность труда
Еще 20 предприятий осуществляющих свою деятельность на территории Московской области войдут в национальный проект "Производительность труда", говорится в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:52
2022-03-22T13:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Еще 20 предприятий осуществляющих свою деятельность на территории Московской области войдут в национальный проект "Производительность труда", говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Подача заявки на вступление в национальный проект позволит компаниям возможность повысить эффективность своей работы, сократить производственные издержки, снизить время протекания производственных процессов и улучшить финансовые показатели."С начала этого года к участию в нацпроекте "Производительность труда" мы привлекли еще 20 компаний, что позволит увеличить общее число региональных участников проекта до ста. Бесплатную поддержку подмосковным предприятиям в рамках нацпроекта уже почти два года оказывает Региональный центр компетенций", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Зампред добавила, что до конца 2024 года к участию в нацпроекте регион планирует привлечь не менее 320 предприятий и обучить бережливым технологиям свыше 4200 сотрудников и региональных команд. Кроме того, Подмосковье активно делится своим опытом в этой сфере с другими регионами.
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московская область (подмосковье)
13:52 22.03.2022
 

Еще 20 предприятий Подмосковья войдут в нацпроект "Производительность труда

CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Еще 20 подмосковных предприятий войдут в нацпроект "Производительность труда"
Еще 20 подмосковных предприятий войдут в нацпроект Производительность труда - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
CC BY 4.0 / Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области /
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Еще 20 предприятий осуществляющих свою деятельность на территории Московской области войдут в национальный проект "Производительность труда", говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Подача заявки на вступление в национальный проект позволит компаниям возможность повысить эффективность своей работы, сократить производственные издержки, снизить время протекания производственных процессов и улучшить финансовые показатели.
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"С начала этого года к участию в нацпроекте "Производительность труда" мы привлекли еще 20 компаний, что позволит увеличить общее число региональных участников проекта до ста. Бесплатную поддержку подмосковным предприятиям в рамках нацпроекта уже почти два года оказывает Региональный центр компетенций", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.
Зампред добавила, что до конца 2024 года к участию в нацпроекте регион планирует привлечь не менее 320 предприятий и обучить бережливым технологиям свыше 4200 сотрудников и региональных команд. Кроме того, Подмосковье активно делится своим опытом в этой сфере с другими регионами.
"Чтобы стать участником нацпроекта "Производительность труда", предприятие должно быть зарегистрировано в Московской области и работать в следующих отраслях: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговля. Объем выручки компании должен составлять не менее 400 миллионов рублей в год, а участие иностранного капитала не должно превышать 50%", - добавила Зиновьева.
 
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