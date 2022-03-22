https://ria.ru/20220322/natsproekt-1779437027.html

Еще 20 предприятий Подмосковья войдут в нацпроект "Производительность труда

Еще 20 предприятий Подмосковья войдут в нацпроект "Производительность труда - РИА Новости, 22.03.2022

Еще 20 предприятий Подмосковья войдут в нацпроект "Производительность труда

Еще 20 предприятий осуществляющих свою деятельность на территории Московской области войдут в национальный проект "Производительность труда", говорится в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:52

2022-03-22T13:52

2022-03-22T13:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Еще 20 предприятий осуществляющих свою деятельность на территории Московской области войдут в национальный проект "Производительность труда", говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.Подача заявки на вступление в национальный проект позволит компаниям возможность повысить эффективность своей работы, сократить производственные издержки, снизить время протекания производственных процессов и улучшить финансовые показатели."С начала этого года к участию в нацпроекте "Производительность труда" мы привлекли еще 20 компаний, что позволит увеличить общее число региональных участников проекта до ста. Бесплатную поддержку подмосковным предприятиям в рамках нацпроекта уже почти два года оказывает Региональный центр компетенций", - приводятся слова главы ведомства Екатерины Зиновьевой.Зампред добавила, что до конца 2024 года к участию в нацпроекте регион планирует привлечь не менее 320 предприятий и обучить бережливым технологиям свыше 4200 сотрудников и региональных команд. Кроме того, Подмосковье активно делится своим опытом в этой сфере с другими регионами.

https://ria.ru/20220321/podmoskove-1779269486.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)