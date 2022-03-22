В Твери наградили лауреатов премии имени Андрея Дементьева

"С тверским краем тесно связаны жизнь и творчество многих выдающихся писателей и поэтов России, которые внесли огромный вклад в сокровищницу мировой культуры. Один из них – Андрей Дмитриевич Дементьев, человек яркого и разностороннего таланта, творчество которого всегда было посвящено Родине. Радостно осознавать, что сегодня у Андрея Дмитриевича есть достойные последователи", - говорится в приветствии губернатора области Игоря Рудени участникам и гостям церемонии награждения.