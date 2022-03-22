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В Твери наградили лауреатов премии имени Андрея Дементьева - РИА Новости, 22.03.2022
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Тверская область
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В Твери наградили лауреатов премии имени Андрея Дементьева
В Твери наградили лауреатов премии имени Андрея Дементьева - РИА Новости, 22.03.2022
В Твери наградили лауреатов премии имени Андрея Дементьева
В Твери в День поэзии прошло вручение Всероссийской премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:14
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тверская область
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ТВЕРЬ. 22 мар – РИА Новости. В Твери в День поэзии прошло вручение Всероссийской премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Всероссийская премия имени Андрея Дементьева была учреждена правительством Тверской области и домом поэзии Андрея Дементьева в 2020 году.В этом году в номинации "Молодой поэт" победа присуждена студентке филологического факультета Тверского государственного университета Наталье Жигуновой.В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" премии удостоена директор государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы", заслуженный работник культуры РСФСР Тамара Мельникова.
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12:14 22.03.2022 (обновлено: 12:26 22.03.2022)
 

В Твери наградили лауреатов премии имени Андрея Дементьева

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВручение Всероссийской премии имени Андрея Дементьева во время дня поэзии в Твери
Вручение Всероссийской премии имени Андрея Дементьева во время дня поэзии в Твери - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ. 22 мар – РИА Новости. В Твери в День поэзии прошло вручение Всероссийской премии имени Андрея Дементьева, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Всероссийская премия имени Андрея Дементьева была учреждена правительством Тверской области и домом поэзии Андрея Дементьева в 2020 году.
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В этом году в номинации "Молодой поэт" победа присуждена студентке филологического факультета Тверского государственного университета Наталье Жигуновой.
В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" премии удостоена директор государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы", заслуженный работник культуры РСФСР Тамара Мельникова.
"С тверским краем тесно связаны жизнь и творчество многих выдающихся писателей и поэтов России, которые внесли огромный вклад в сокровищницу мировой культуры. Один из них – Андрей Дмитриевич Дементьев, человек яркого и разностороннего таланта, творчество которого всегда было посвящено Родине. Радостно осознавать, что сегодня у Андрея Дмитриевича есть достойные последователи", - говорится в приветствии губернатора области Игоря Рудени участникам и гостям церемонии награждения.
 
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