https://ria.ru/20220322/nagrada-1779379502.html

В Башкирии наградят школьника, спасшего двух пенсионеров на пожаре

В Башкирии наградят школьника, спасшего двух пенсионеров на пожаре - РИА Новости, 22.03.2022

В Башкирии наградят школьника, спасшего двух пенсионеров на пожаре

Семиклассник помог выбраться из окна горящего дома двум пенсионерам в Башкирии, мальчик будет представлен к награде, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T08:51

2022-03-22T08:51

2022-03-22T09:22

хорошие новости

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 22 мар - РИА Новости. Семиклассник помог выбраться из окна горящего дома двум пенсионерам в Башкирии, мальчик будет представлен к награде, сообщили в региональном главке МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел в селе Мраково Кугарчинского района, где сгорела общая крыша бани, жилого дома и веранды. Проживавшие в доме супруги эвакуировались до прибытия пожарных и не пострадали."Их жизням ничего не угрожает благодаря бдительности, отваге и решительности ученика седьмого класса Арслана Шафикова. Он увидел пожар, зашел в дом соседей предупредить о возгорании и вызвал пожарных", - говорится в сообщении.В ГУ МЧС по региону рассказали, что мальчик уже не мог выйти из дома из-за подступавшего огня, он помог выбраться из окна хозяину дома, которому в силу инвалидности было трудно справиться самому. "Успели вытащить инвалидную коляску и костыли. Арслан также помог выбраться через окно и хозяйке дома. Рассматривается вопрос о представлении Арслана Шафикова к награждению", - сообщили в ведомстве.По данным спасателей, площадь пожара составила 117 квадратных метров.

https://ria.ru/20211117/ufa-1759543620.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)