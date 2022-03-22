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В Башкирии наградят школьника, спасшего двух пенсионеров на пожаре - РИА Новости, 22.03.2022
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Хорошие новости
https://ria.ru/20220322/nagrada-1779379502.html
В Башкирии наградят школьника, спасшего двух пенсионеров на пожаре
В Башкирии наградят школьника, спасшего двух пенсионеров на пожаре - РИА Новости, 22.03.2022
В Башкирии наградят школьника, спасшего двух пенсионеров на пожаре
Семиклассник помог выбраться из окна горящего дома двум пенсионерам в Башкирии, мальчик будет представлен к награде, сообщили в региональном главке МЧС России. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:51
2022-03-22T09:22
хорошие новости
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 22 мар - РИА Новости. Семиклассник помог выбраться из окна горящего дома двум пенсионерам в Башкирии, мальчик будет представлен к награде, сообщили в региональном главке МЧС России.Отмечается, что инцидент произошел в селе Мраково Кугарчинского района, где сгорела общая крыша бани, жилого дома и веранды. Проживавшие в доме супруги эвакуировались до прибытия пожарных и не пострадали."Их жизням ничего не угрожает благодаря бдительности, отваге и решительности ученика седьмого класса Арслана Шафикова. Он увидел пожар, зашел в дом соседей предупредить о возгорании и вызвал пожарных", - говорится в сообщении.В ГУ МЧС по региону рассказали, что мальчик уже не мог выйти из дома из-за подступавшего огня, он помог выбраться из окна хозяину дома, которому в силу инвалидности было трудно справиться самому. "Успели вытащить инвалидную коляску и костыли. Арслан также помог выбраться через окно и хозяйке дома. Рассматривается вопрос о представлении Арслана Шафикова к награждению", - сообщили в ведомстве.По данным спасателей, площадь пожара составила 117 квадратных метров.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
08:51 22.03.2022 (обновлено: 09:22 22.03.2022)
 
В Башкирии наградят школьника, спасшего двух пенсионеров на пожаре

В Башкирии школьника, спасшего двух пенсионеров на пожаре, представят к награде

© Фото : ГУ МЧС по Республике Башкортостан Ученик 7 класса Арслан Шафиков
Ученик 7 класса Арслан Шафиков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : ГУ МЧС по Республике Башкортостан
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УФА, 22 мар - РИА Новости. Семиклассник помог выбраться из окна горящего дома двум пенсионерам в Башкирии, мальчик будет представлен к награде, сообщили в региональном главке МЧС России.
Отмечается, что инцидент произошел в селе Мраково Кугарчинского района, где сгорела общая крыша бани, жилого дома и веранды. Проживавшие в доме супруги эвакуировались до прибытия пожарных и не пострадали.
"Их жизням ничего не угрожает благодаря бдительности, отваге и решительности ученика седьмого класса Арслана Шафикова. Он увидел пожар, зашел в дом соседей предупредить о возгорании и вызвал пожарных", - говорится в сообщении.
В ГУ МЧС по региону рассказали, что мальчик уже не мог выйти из дома из-за подступавшего огня, он помог выбраться из окна хозяину дома, которому в силу инвалидности было трудно справиться самому. "Успели вытащить инвалидную коляску и костыли. Арслан также помог выбраться через окно и хозяйке дома. Рассматривается вопрос о представлении Арслана Шафикова к награждению", - сообщили в ведомстве.
По данным спасателей, площадь пожара составила 117 квадратных метров.
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