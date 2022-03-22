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Желавшие поехать на Украину наемники из Франции засомневались, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/naemniki-1779460105.html
Желавшие поехать на Украину наемники из Франции засомневались, сообщили СМИ
Желавшие поехать на Украину наемники из Франции засомневались, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.03.2022
Желавшие поехать на Украину наемники из Франции засомневались, сообщили СМИ
Наемники из Франции, намеревавшиеся поехать на Украину, при прохождении ускоренного курса обучения начали сомневаться в своих замыслах, сообщает телеканал... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:18
2022-03-22T15:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Наемники из Франции, намеревавшиеся поехать на Украину, при прохождении ускоренного курса обучения начали сомневаться в своих замыслах, сообщает телеканал France24.Согласно телеканалу, в роли инструктора этого курса выступает бывший французский спецназовец, тренировки проходят в сельской местности рядом с Бордо. Однако, наблюдая за ходом спецоперации РФ на Украине, ряд "новобранцев" начинают сомневаться в своих намерениях."У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и что это будет бесполезно", - заявил один из участников курса.Другой потенциальный наемник решил, что быть комбатантом - "не такая уж и хорошая идея", поскольку у него нет нужного опыта."Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе", - добавил он.По информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/belgiya-1779436034.html
https://ria.ru/20220321/naemniki-1779280055.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
15:18 22.03.2022
 
Желавшие поехать на Украину наемники из Франции засомневались, сообщили СМИ

France24: желавшие поехать на Украину наемники из Франции засомневались в своих замыслах

© REUTERS / Kai PfaffenbachИностранные наемники во Львове, Украина
Иностранные наемники во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Kai Pfaffenbach
Иностранные наемники во Львове, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Наемники из Франции, намеревавшиеся поехать на Украину, при прохождении ускоренного курса обучения начали сомневаться в своих замыслах, сообщает телеканал France24.
Согласно телеканалу, в роли инструктора этого курса выступает бывший французский спецназовец, тренировки проходят в сельской местности рядом с Бордо. Однако, наблюдая за ходом спецоперации РФ на Украине, ряд "новобранцев" начинают сомневаться в своих намерениях.
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"У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и что это будет бесполезно", - заявил один из участников курса.
Другой потенциальный наемник решил, что быть комбатантом - "не такая уж и хорошая идея", поскольку у него нет нужного опыта.
"Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе", - добавил он.
По информации Минобороны РФ, только при ударе по военному полигону Яворовский во Львовской области уничтожены до 180 зарубежных "солдат удачи". Как отмечали в Минобороны РФ, "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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