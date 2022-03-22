https://ria.ru/20220322/mery-1779498849.html

В Москве рассказали об антиковидных мерах в храмах

В Москве рассказали об антиковидных мерах в храмах - РИА Новости, 22.03.2022

В Москве рассказали об антиковидных мерах в храмах

Ряд антиковидных мер продолжает действовать в храмах Москвы, сообщил РИА Новости во вторник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:39

2022-03-22T18:39

2022-03-22T18:39

религия

сергей собянин

русская православная церковь

московская патриархия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770956840_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_25b11aba7ffe3d7611000fc49e26fc9d.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ряд антиковидных мер продолжает действовать в храмах Москвы, сообщил РИА Новости во вторник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков."Продолжают (действовать - ред.). Маски сейчас отменили. Но дезинфекция, расстояние между прихожанами - это вполне соблюдается. Еще инструкции в религиозных организациях по антиковидным мерам не отменены", - сказал Сучков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в Москве обязательный масочный режим отменяется с 15 марта. Председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков сообщил РИА Новости, что епархия будет опираться на имеющееся циркулярное письмо о смягчении антикоронавирусных мер в храмах и монастырях.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил ограничить меры против распространения коронавируса в храмах Московской епархии и ставропигиальных (подчиненных патриарху) монастырях общими предписаниями органов власти в отношении ношения масок, наличием емкостей с санитайзером, а также сообщениями о симптомах ОРВИ настоятелям приходов и наместникам монастырей. Циркулярное письмо об этом замуправделами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) опубликовал сайт РПЦ.

https://ria.ru/20220321/maski-1779322773.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей собянин, русская православная церковь, московская патриархия