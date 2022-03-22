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В Москве рассказали об антиковидных мерах в храмах - РИА Новости, 22.03.2022
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Религия
https://ria.ru/20220322/mery-1779498849.html
В Москве рассказали об антиковидных мерах в храмах
В Москве рассказали об антиковидных мерах в храмах - РИА Новости, 22.03.2022
В Москве рассказали об антиковидных мерах в храмах
Ряд антиковидных мер продолжает действовать в храмах Москвы, сообщил РИА Новости во вторник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:39
2022-03-22T18:39
религия
сергей собянин
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ряд антиковидных мер продолжает действовать в храмах Москвы, сообщил РИА Новости во вторник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков."Продолжают (действовать - ред.). Маски сейчас отменили. Но дезинфекция, расстояние между прихожанами - это вполне соблюдается. Еще инструкции в религиозных организациях по антиковидным мерам не отменены", - сказал Сучков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в Москве обязательный масочный режим отменяется с 15 марта. Председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков сообщил РИА Новости, что епархия будет опираться на имеющееся циркулярное письмо о смягчении антикоронавирусных мер в храмах и монастырях.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил ограничить меры против распространения коронавируса в храмах Московской епархии и ставропигиальных (подчиненных патриарху) монастырях общими предписаниями органов власти в отношении ношения масок, наличием емкостей с санитайзером, а также сообщениями о симптомах ОРВИ настоятелям приходов и наместникам монастырей. Циркулярное письмо об этом замуправделами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) опубликовал сайт РПЦ.
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сергей собянин, русская православная церковь, московская патриархия
18:39 22.03.2022
 
В Москве рассказали об антиковидных мерах в храмах

Ряд антиковидных мер в московских храмах остался, заявили в мэрии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБогоявленский кафедральный собор в Елохово
Богоявленский кафедральный собор в Елохово - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Ряд антиковидных мер продолжает действовать в храмах Москвы, сообщил РИА Новости во вторник руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
"Продолжают (действовать - ред.). Маски сейчас отменили. Но дезинфекция, расстояние между прихожанами - это вполне соблюдается. Еще инструкции в религиозных организациях по антиковидным мерам не отменены", - сказал Сучков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в Москве обязательный масочный режим отменяется с 15 марта. Председатель информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков сообщил РИА Новости, что епархия будет опираться на имеющееся циркулярное письмо о смягчении антикоронавирусных мер в храмах и монастырях.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил ограничить меры против распространения коронавируса в храмах Московской епархии и ставропигиальных (подчиненных патриарху) монастырях общими предписаниями органов власти в отношении ношения масок, наличием емкостей с санитайзером, а также сообщениями о симптомах ОРВИ настоятелям приходов и наместникам монастырей. Циркулярное письмо об этом замуправделами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая) опубликовал сайт РПЦ.
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
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РелигияСергей СобянинРусская православная церковьМосковская Патриархия
 
 
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