Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М"
Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М", запущенный с Плесецка
© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М" на космодроме Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М" на космодроме Плесецк
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Космический аппарат связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Космический аппарат "Меридиан-М" в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с Плесецка в 15.48 мск, в 15.57 мск от ракеты отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.
Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
По данным Минобороны, использование "Меридианов" на высокоэллиптической орбите повысит эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения диапазонов частот, увеличения срока активного существования на орбите и более высоких показателей надежности.