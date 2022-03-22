https://ria.ru/20220322/meridian-m-1779509904.html

Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М"

Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М" - РИА Новости, 22.03.2022

Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М"

Космический аппарат связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T18:36

2022-03-22T18:36

2022-03-22T18:36

министерство обороны рф (минобороны рф)

плесецк (космодром)

воздушно-космические силы россии

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россия

безопасность

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Космический аппарат связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Космический аппарат "Меридиан-М" в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - сказали в ведомстве.Там добавили, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с Плесецка в 15.48 мск, в 15.57 мск от ракеты отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.По данным Минобороны, использование "Меридианов" на высокоэллиптической орбите повысит эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения диапазонов частот, увеличения срока активного существования на орбите и более высоких показателей надежности.

https://ria.ru/20220322/sputniki-1779368654.html

https://ria.ru/20220322/korabl-1779503401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство обороны рф (минобороны рф), плесецк (космодром), воздушно-космические силы россии, дальний восток, россия, безопасность