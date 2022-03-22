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Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М" - РИА Новости, 22.03.2022
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Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М"
Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М" - РИА Новости, 22.03.2022
Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М"
Космический аппарат связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили журналистам в... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:36
2022-03-22T18:36
министерство обороны рф (минобороны рф)
плесецк (космодром)
воздушно-космические силы россии
дальний восток
россия
безопасность
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Космический аппарат связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Космический аппарат "Меридиан-М" в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - сказали в ведомстве.Там добавили, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с Плесецка в 15.48 мск, в 15.57 мск от ракеты отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.По данным Минобороны, использование "Меридианов" на высокоэллиптической орбите повысит эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения диапазонов частот, увеличения срока активного существования на орбите и более высоких показателей надежности.
https://ria.ru/20220322/sputniki-1779368654.html
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дальний восток
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министерство обороны рф (минобороны рф), плесецк (космодром), воздушно-космические силы россии, дальний восток, россия, безопасность
18:36 22.03.2022
 
Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М"

Минобороны приняло на управление спутник связи "Меридиан-М", запущенный с Плесецка

© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М" на космодроме Плесецк
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с аппаратом "Меридиан-М" на космодроме Плесецк
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Космический аппарат связи "Меридиан-М", запущенный во вторник с Плесецка ракетой "Союз", принят на управление наземными средствами ВКС, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Космический аппарат "Меридиан-М" в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - сказали в ведомстве.
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Там добавили, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" был выполнен с Плесецка в 15.48 мск, в 15.57 мск от ракеты отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и аппарата "Меридиан". Разгонный блок продолжил выведение аппарата на целевую орбиту.
Назначение спутников серии "Меридиан" - обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
По данным Минобороны, использование "Меридианов" на высокоэллиптической орбите повысит эксплуатационные и технико-экономические характеристики существующих средств связи за счет расширения диапазонов частот, увеличения срока активного существования на орбите и более высоких показателей надежности.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Плесецк (космодром)Воздушно-космические силы РоссииДальний ВостокРоссияБезопасность
 
 
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