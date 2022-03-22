https://ria.ru/20220322/mariupol-1779505898.html
ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек
ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек - РИА Новости, 22.03.2022
ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР во вторник эвакуированы 256 человек, включая 45 детей, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:13
2022-03-22T18:13
2022-03-22T18:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в ДНР во вторник эвакуированы 256 человек, включая 45 детей, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."В течение дня 22 марта, с 8.00 до 18.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 256 человек, включая 45 детей", - сообщили в штабе. Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779408754.html
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, россия, мариуполь
18:13 22.03.2022 (обновлено: 18:31 22.03.2022)
ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек
ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек, включая 45 детей