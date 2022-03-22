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ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779505898.html
ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек
ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек - РИА Новости, 22.03.2022
ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек
Из Мариуполя в Безыменное в ДНР во вторник эвакуированы 256 человек, включая 45 детей, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T18:13
2022-03-22T18:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
украина
россия
мариуполь
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в ДНР во вторник эвакуированы 256 человек, включая 45 детей, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР."В течение дня 22 марта, с 8.00 до 18.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 256 человек, включая 45 детей", - сообщили в штабе. Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779408754.html
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, украина, россия, мариуполь
18:13 22.03.2022 (обновлено: 18:31 22.03.2022)
 
ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек

ДНР во вторник эвакуировала из Мариуполя 256 человек, включая 45 детей

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкЖители покидают Мариуполь
Жители покидают Мариуполь - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Жители покидают Мариуполь
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Из Мариуполя в Безыменное в ДНР во вторник эвакуированы 256 человек, включая 45 детей, следует из сообщения штаба территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 22 марта, с 8.00 до 18.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 256 человек, включая 45 детей", - сообщили в штабе. Отмечается, что в настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.
Военная техника ДНР на дороге на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Войска России и ДНР освободили почти половину площади Мариуполя
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Вчера, 08:00
"Это ключ к победе". Переломный момент российской спецоперации
 
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