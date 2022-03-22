https://ria.ru/20220322/mariupol-1779444864.html

Житель Мариуполя рассказал, как националисты взяли горожан в заложники

Житель Мариуполя рассказал, как националисты взяли горожан в заложники - РИА Новости, 22.03.2022

Житель Мариуполя рассказал, как националисты взяли горожан в заложники

Украинские националисты в Мариуполе постоянно обстреливали места, где ни в чем не повинные граждане брали себе воду, рассказал житель города Олег Мищенко. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:14

2022-03-22T14:14

2022-03-22T17:13

обострение ситуации в днр и лнр

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михаил мизинцев

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские националисты в Мариуполе постоянно обстреливали места, где ни в чем не повинные граждане брали себе воду, рассказал житель города Олег Мищенко."Город Мариуполь оказался в заложниках. Ни питания, ни воды, ничего. И постоянные обстрелы точек, где люди набирали воду", - сказал Мищенко."Весь город - это были заложники, потому что не выпускали никого, никуда. Проехать по районам было невозможно. Пешком пробежишь, и если тебя не зацепит, то твоя удача. На машинах передвигаться было опасно", - добавил он.По словам Мищенко, его сосед из противоположного дома как-то поехал за водой к колодцу и не вернулся - подорвался на мине. Боевики минировали даже дороги в городе, отметил горожанин.При этом ни городские власти, ни украинские военные нисколько не озаботились гуманитарными вопросами, заявил Мищенко. "Армия и власть наша городская не сделали ровным счетом ничего – ни булки хлеба, ни бутылки воды за все это время. Ни разу", - отметил он.В результате устроенного украинскими националистами беспредела в Мариуполе имеет место "страшнейшая" гуманитарная катастрофа, заявил в воскресенье на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют, говорил генерал.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779411008.html

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779408139.html

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, михаил мизинцев, россия, мариуполь, киев