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Житель Мариуполя рассказал, как националисты взяли горожан в заложники - РИА Новости, 22.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779444864.html
Житель Мариуполя рассказал, как националисты взяли горожан в заложники
Житель Мариуполя рассказал, как националисты взяли горожан в заложники - РИА Новости, 22.03.2022
Житель Мариуполя рассказал, как националисты взяли горожан в заложники
Украинские националисты в Мариуполе постоянно обстреливали места, где ни в чем не повинные граждане брали себе воду, рассказал житель города Олег Мищенко. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:14
2022-03-22T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
россия
мариуполь
киев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские националисты в Мариуполе постоянно обстреливали места, где ни в чем не повинные граждане брали себе воду, рассказал житель города Олег Мищенко."Город Мариуполь оказался в заложниках. Ни питания, ни воды, ничего. И постоянные обстрелы точек, где люди набирали воду", - сказал Мищенко."Весь город - это были заложники, потому что не выпускали никого, никуда. Проехать по районам было невозможно. Пешком пробежишь, и если тебя не зацепит, то твоя удача. На машинах передвигаться было опасно", - добавил он.По словам Мищенко, его сосед из противоположного дома как-то поехал за водой к колодцу и не вернулся - подорвался на мине. Боевики минировали даже дороги в городе, отметил горожанин.При этом ни городские власти, ни украинские военные нисколько не озаботились гуманитарными вопросами, заявил Мищенко. "Армия и власть наша городская не сделали ровным счетом ничего – ни булки хлеба, ни бутылки воды за все это время. Ни разу", - отметил он.В результате устроенного украинскими националистами беспредела в Мариуполе имеет место "страшнейшая" гуманитарная катастрофа, заявил в воскресенье на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют, говорил генерал.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779411008.html
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779408139.html
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в мире, михаил мизинцев, россия, мариуполь, киев
14:14 22.03.2022 (обновлено: 17:13 22.03.2022)
 
Житель Мариуполя рассказал, как националисты взяли горожан в заложники

Житель Мариуполя рассказал, как националисты обстреливали места, где горожане брали воду

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖительницы города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя
Жительницы города перед посадкой в автобус, следующий из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские националисты в Мариуполе постоянно обстреливали места, где ни в чем не повинные граждане брали себе воду, рассказал житель города Олег Мищенко.
"Город Мариуполь оказался в заложниках. Ни питания, ни воды, ничего. И постоянные обстрелы точек, где люди набирали воду", - сказал Мищенко.
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"Весь город - это были заложники, потому что не выпускали никого, никуда. Проехать по районам было невозможно. Пешком пробежишь, и если тебя не зацепит, то твоя удача. На машинах передвигаться было опасно", - добавил он.
По словам Мищенко, его сосед из противоположного дома как-то поехал за водой к колодцу и не вернулся - подорвался на мине. Боевики минировали даже дороги в городе, отметил горожанин.
При этом ни городские власти, ни украинские военные нисколько не озаботились гуманитарными вопросами, заявил Мищенко. "Армия и власть наша городская не сделали ровным счетом ничего – ни булки хлеба, ни бутылки воды за все это время. Ни разу", - отметил он.
В результате устроенного украинскими националистами беспредела в Мариуполе имеет место "страшнейшая" гуманитарная катастрофа, заявил в воскресенье на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Отчаявшиеся и потерявшие разум бандиты, понимая невозможность оказания какой-либо помощи со стороны Киева, устроили массовый террор в тех кварталах города, которые еще контролируют, говорил генерал.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевРоссияМариупольКиев
 
 
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