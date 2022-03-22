https://ria.ru/20220322/mariupol-1779411008.html

"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове"

"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове" - РИА Новости, 22.03.2022

"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове"

Эвакуированные жители Мариуполя рассказали об обстрелах мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:46

2022-03-22T11:46

2022-03-22T11:50

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мариуполь

беженцы

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Эвакуированные жители Мариуполя рассказали об обстрелах мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.

мариуполь

2022

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"Для нас это полигон" – беженцы из Мариуполя о ВСУ и "Азове"

Эвакуированные жители Мариуполя рассказали про обстрелы мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.

2022-03-22T11:46

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