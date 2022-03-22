https://ria.ru/20220322/mariupol-1779411008.html
"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове"
"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове" - РИА Новости, 22.03.2022
"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове"
Эвакуированные жители Мариуполя рассказали об обстрелах мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:46
2022-03-22T11:46
2022-03-22T11:50
видео
мариуполь
беженцы
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Эвакуированные жители Мариуполя рассказали об обстрелах мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.
мариуполь
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Для нас это полигон" – беженцы из Мариуполя о ВСУ и "Азове"
Эвакуированные жители Мариуполя рассказали про обстрелы мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.
2022-03-22T11:46
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PT2M16S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, мариуполь, беженцы, видео
"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове"
Эвакуированные жители Мариуполя рассказали об обстрелах мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.
2022-03-22T11:46
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PT2M16S
11:46 22.03.2022 (обновлено: 11:50 22.03.2022)
"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове"
Эвакуированные жители Мариуполя рассказали об обстрелах мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.