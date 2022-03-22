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"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове" - РИА Новости, 22.03.2022
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"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове"
"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове" - РИА Новости, 22.03.2022
"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове"
Эвакуированные жители Мариуполя рассказали об обстрелах мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить. РИА Новости, 22.03.2022
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Эвакуированные жители Мариуполя рассказали об обстрелах мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.
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"Для нас это полигон" – беженцы из Мариуполя о ВСУ и "Азове"
Эвакуированные жители Мариуполя рассказали про обстрелы мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.
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видео, мариуполь, беженцы, видео
"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове"
Эвакуированные жители Мариуполя рассказали об обстрелах мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.
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11:46 22.03.2022 (обновлено: 11:50 22.03.2022)
 

"Для нас это полигон": беженцы из Мариуполя — о ВСУ и "Азове"

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Эвакуированные жители Мариуполя рассказали об обстрелах мирных граждан националистами, разрушениях в городе и о том, как прятались в подвалах, чтобы выжить.
 
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