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Подразделения ДНР взяли под контроль Марьинку и еще три населенных пункта

Подразделения ДНР взяли под контроль Марьинку и еще три населенных пункта - РИА Новости, 22.03.2022

Подразделения ДНР взяли под контроль Марьинку и еще три населенных пункта

Войска Донецкой народной республики на четыре километра вклинились вглубь обороны 25-й десантной бригады украинских войск, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:23

2022-03-22T10:23

2022-03-22T10:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

каменка

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Войска Донецкой народной республики на четыре километра вклинились вглубь обороны 25-й десантной бригады украинских войск, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск ДНР вклинилась на 4 километра вглубь обороны 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и ведет бой за овладение населенными пунктами Каменка, Новоселовка вторая, Верхнеторецкое", - сказал генерал.Он добавил, что на направлении Курахово продвижение за ночь составило до пяти километров.Кроме того, военные ДНР уничтожили роту 53-й отдельной мехбригады и подразделения штурмового батальона 54-й отдельной мехбригады украинских войск, овладев населенными пунктами Славное, Трудовской, Шахта Челюскинцев и Марьинка."За день в данном районе уничтожено три танка, четыре БМП, четыре орудия полевой артиллерии и 6 автомобилей повышенной проходимости", - уточнил официальный представитель МО РФ.

донецкая народная республика

россия

каменка

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, каменка