https://ria.ru/20220322/magaziny-1779386583.html
В Приморье магазины ограничат наценку на социально значимые товары
В Приморье магазины ограничат наценку на социально значимые товары - РИА Новости, 22.03.2022
В Приморье магазины ограничат наценку на социально значимые товары
Власти Приморья запустили проект "Держим цены", в рамках которого розничные мелкосетевые и несетевые магазины ограничат 15% наценку на социально значимые... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:47
2022-03-22T09:47
2022-03-22T09:47
уфас
общество
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Власти Приморья запустили проект "Держим цены", в рамках которого розничные мелкосетевые и несетевые магазины ограничат 15% наценку на социально значимые товары, сообщает правительство региона."В рамках проекта "Держим цены" будет установлен контроль за соблюдением участниками проекта предельной торговой наценки в 15% в мелкосетевой и несетевой рознице на социально значимые товары. Участники проекта подпишут декларации при участии администраций муниципалитетов и районов края. Административные комиссии будут ежедневно проводить мониторинг, сопоставляя цены по товарно-транспортной накладной с ценами на полке магазина", - говорится в сообщении.При выявлении фактов завышения цен к субъектам, принявшим на себя обязательства по ограничению наценки, будут применяться меры вплоть до административной ответственности.Во вторник председатель правительства Приморья Вера Щербина сообщила, что случаи недобросовестной перекупки продуктов отмечаются в регионе, власти будут жестко пресекать их.Ранее власти Приморья инициировали проект по ограничению крупными торговыми сетями в регионе розничной торговой наценки 15% на социально значимые продукты. Контролировать цены в магазинах и следить за ситуацией на предприятиях Приморья будут специальные антикризисные штабы.Ранее прокуратура и УФАС в Приморье начали проверку информации о росте цен на сахар. За последнее время спрос на него увеличился на 400%. В крупных сетях из продажи периодически пропадает весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм.
https://ria.ru/20220322/tseny-1779381365.html
https://ria.ru/20220322/sakhar-1779381682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфас, общество, приморский край
В Приморье магазины ограничат наценку на социально значимые товары
В Приморье розничные магазины ограничат 15% наценку на социально значимые товары
ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости.
Власти Приморья запустили проект "Держим цены", в рамках которого розничные мелкосетевые и несетевые магазины ограничат 15% наценку на социально значимые товары, сообщает
правительство региона.
"В рамках проекта "Держим цены" будет установлен контроль за соблюдением участниками проекта предельной торговой наценки в 15% в мелкосетевой и несетевой рознице на социально значимые товары. Участники проекта подпишут декларации при участии администраций муниципалитетов и районов края. Административные комиссии будут ежедневно проводить мониторинг, сопоставляя цены по товарно-транспортной накладной с ценами на полке магазина", - говорится в сообщении.
При выявлении фактов завышения цен к субъектам, принявшим на себя обязательства по ограничению наценки, будут применяться меры вплоть до административной ответственности.
Во вторник председатель правительства Приморья Вера Щербина сообщила, что случаи недобросовестной перекупки продуктов отмечаются в регионе, власти будут жестко пресекать их.
Ранее власти Приморья инициировали проект по ограничению крупными торговыми сетями в регионе розничной торговой наценки 15% на социально значимые продукты. Контролировать цены в магазинах и следить за ситуацией на предприятиях Приморья будут специальные антикризисные штабы.
Ранее прокуратура и УФАС
в Приморье начали проверку информации о росте цен на сахар. За последнее время спрос на него увеличился на 400%. В крупных сетях из продажи периодически пропадает весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм.