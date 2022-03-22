https://ria.ru/20220322/magaziny-1779386583.html

В Приморье магазины ограничат наценку на социально значимые товары

В Приморье магазины ограничат наценку на социально значимые товары - РИА Новости, 22.03.2022

В Приморье магазины ограничат наценку на социально значимые товары

Власти Приморья запустили проект "Держим цены", в рамках которого розничные мелкосетевые и несетевые магазины ограничат 15% наценку на социально значимые... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:47

2022-03-22T09:47

2022-03-22T09:47

уфас

общество

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210072_0:163:3112:1914_1920x0_80_0_0_89182d039a435d9969bdb52a10f7fbb6.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар – РИА Новости. Власти Приморья запустили проект "Держим цены", в рамках которого розничные мелкосетевые и несетевые магазины ограничат 15% наценку на социально значимые товары, сообщает правительство региона."В рамках проекта "Держим цены" будет установлен контроль за соблюдением участниками проекта предельной торговой наценки в 15% в мелкосетевой и несетевой рознице на социально значимые товары. Участники проекта подпишут декларации при участии администраций муниципалитетов и районов края. Административные комиссии будут ежедневно проводить мониторинг, сопоставляя цены по товарно-транспортной накладной с ценами на полке магазина", - говорится в сообщении.При выявлении фактов завышения цен к субъектам, принявшим на себя обязательства по ограничению наценки, будут применяться меры вплоть до административной ответственности.Во вторник председатель правительства Приморья Вера Щербина сообщила, что случаи недобросовестной перекупки продуктов отмечаются в регионе, власти будут жестко пресекать их.Ранее власти Приморья инициировали проект по ограничению крупными торговыми сетями в регионе розничной торговой наценки 15% на социально значимые продукты. Контролировать цены в магазинах и следить за ситуацией на предприятиях Приморья будут специальные антикризисные штабы.Ранее прокуратура и УФАС в Приморье начали проверку информации о росте цен на сахар. За последнее время спрос на него увеличился на 400%. В крупных сетях из продажи периодически пропадает весь весовой сахар, а в мелкой рознице цены на него превышают 100 рублей за килограмм.

https://ria.ru/20220322/tseny-1779381365.html

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779381682.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

уфас, общество, приморский край