https://ria.ru/20220322/listvyazhnaya-1779375291.html

Из шахты "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП эвакуируют горняков

Из шахты "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП эвакуируют горняков - РИА Новости, 22.03.2022

Из шахты "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП эвакуируют горняков

Семь горнорабочих почувствовали себя плохо в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, их вывели на поверхность, еще 134 человека эвакуируют, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T07:31

2022-03-22T07:31

2022-03-22T08:30

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Семь горнорабочих почувствовали себя плохо в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, их вывели на поверхность, еще 134 человека эвакуируют, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Он уточнил, что датчики обнаружения метана не срабатывали, уровень предельно допустимой концентрации газа находится в норме.На шахту направили два отряда спасателей.В Министерстве угольной промышленности Кемеровской области сообщили, что "при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на восемь минут".В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек. Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.

https://ria.ru/20220215/listvyazhnaya-1772894272.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/listvyazhnaya-1772256967.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)