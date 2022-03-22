07:31 22.03.2022 (обновлено: 08:30 22.03.2022)
Из шахты "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП эвакуируют горняков
На шахте "Листвяжная" вывели на поверхность семь человек после того, как им стало плохо
Машина скорой помощи
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Семь горнорабочих почувствовали себя плохо в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, их вывели на поверхность, еще 134 человека эвакуируют, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Причина плохого самочувствия устанавливается, пострадавшие уже выведены на поверхность", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что датчики обнаружения метана не срабатывали, уровень предельно допустимой концентрации газа находится в норме.
На шахту направили два отряда спасателей.
В Министерстве угольной промышленности Кемеровской области сообщили, что "при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на восемь минут".
"По регламенту такая задержка может составлять до десяти минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии", — заявили в ведомстве.
В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек. Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
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