https://ria.ru/20220322/kuzbass-1779382863.html

Кузбасс наладит бесперебойное поступление продуктов, заявил Цивилев

Кузбасс наладит бесперебойное поступление продуктов, заявил Цивилев - РИА Новости, 22.03.2022

Кузбасс наладит бесперебойное поступление продуктов, заявил Цивилев

Власти Кузбасса восстанавливают логистические цепочки для бесперебойного поступления продуктов в магазины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:19

2022-03-22T09:19

2022-03-22T09:19

пятерочка (сеть магазинов)

единая россия

общество

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Власти Кузбасса восстанавливают логистические цепочки для бесперебойного поступления продуктов в магазины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Сегодня мы восстанавливаем логистические цепочки, чтобы было налажено бесперебойное поступление продуктов питания. Мы отслеживаем все цены в магазинах: у нас сейчас работает и "Единая Россия", и депутаты по специальному чек-листу. И постоянно докладывают, какая стоимость на товары первой необходимости и как она растет. По каждому магазину мы разбираемся отдельно", – написал Цивилев.Он подчеркнул, что многие торговые сети пошли навстречу."У нас сейчас максимально, что могут сети сделать – это добавить 10%. Некоторые ... "Магнит", "Пятерочка" и "Лента", ограничились 5%-ной надбавкой стоимости на социально значимые товары", — пояснил губернатор.

https://ria.ru/20220322/sakhar-1779381682.html

кемеровская область

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Дарья Буймова

пятерочка (сеть магазинов), единая россия, общество, кемеровская область, сергей цивилев