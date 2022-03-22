https://ria.ru/20220322/kuzbass-1779382863.html
Кузбасс наладит бесперебойное поступление продуктов, заявил Цивилев
Кузбасс наладит бесперебойное поступление продуктов, заявил Цивилев - РИА Новости, 22.03.2022
Кузбасс наладит бесперебойное поступление продуктов, заявил Цивилев
Власти Кузбасса восстанавливают логистические цепочки для бесперебойного поступления продуктов в магазины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:19
2022-03-22T09:19
2022-03-22T09:19
пятерочка (сеть магазинов)
единая россия
общество
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Власти Кузбасса восстанавливают логистические цепочки для бесперебойного поступления продуктов в магазины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев."Сегодня мы восстанавливаем логистические цепочки, чтобы было налажено бесперебойное поступление продуктов питания. Мы отслеживаем все цены в магазинах: у нас сейчас работает и "Единая Россия", и депутаты по специальному чек-листу. И постоянно докладывают, какая стоимость на товары первой необходимости и как она растет. По каждому магазину мы разбираемся отдельно", – написал Цивилев.Он подчеркнул, что многие торговые сети пошли навстречу."У нас сейчас максимально, что могут сети сделать – это добавить 10%. Некоторые ... "Магнит", "Пятерочка" и "Лента", ограничились 5%-ной надбавкой стоимости на социально значимые товары", — пояснил губернатор.
https://ria.ru/20220322/sakhar-1779381682.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пятерочка (сеть магазинов), единая россия, общество, кемеровская область, сергей цивилев
Кузбасс наладит бесперебойное поступление продуктов, заявил Цивилев
Кузбасс восстановит логистические цепочки для бесперебойного поступления продуктов