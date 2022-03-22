https://ria.ru/20220322/koronavirus-1779402236.html

В России за сутки госпитализировали 7854 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 7854 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 22.03.2022

В России за сутки госпитализировали 7854 заболевших COVID-19

За сутки в России выявлено 26 394 новых случаев COVID-19, госпитализированы более 7,8 тысячи человек, умерли 472 человека, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:04

2022-03-22T11:04

2022-03-22T11:04

распространение коронавируса

общество

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россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. За сутки в России выявлено 26 394 новых случаев COVID-19, госпитализированы более 7,8 тысячи человек, умерли 472 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В понедельник сообщалось о 2187 госпитализированных с COVID-19 за сутки."По состоянию на 22 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 7854 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 259%", - говорится в сообщении. Согласно нему, рост числа госпитализаций произошел во всех 85 субъектах страны.Отмечается, что за сутки в стране выздоровели 74 920 человек, или на 21% больше по сравнению с 21 марта.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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