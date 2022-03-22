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Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился в 3,7 раза за месяц - РИА Новости, 22.03.2022
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Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился в 3,7 раза за месяц
Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился в 3,7 раза за месяц - РИА Новости, 22.03.2022
Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился в 3,7 раза за месяц
Показатель заболеваемости COVID-19 в России за месяц снизился почти в четыре раза, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:32
2022-03-22T11:22
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здоровье - общество
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в России за месяц снизился почти в четыре раза, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В то же время показатель заболеваемости в 3,6 раза выше этого индикатора за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза выше средненедельных показателей заболеваемости за весь 2021-й.В Роспотребнадзоре уточнили, что по итогам минувшей недели в стране зафиксировали 235 160 случаев заболевания COVID-19, что на 34,9 процента ниже, чем неделей ранее.При этом превышение среднероссийских показателей отметили более чем в половине регионов.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:32 22.03.2022 (обновлено: 11:22 22.03.2022)
 
Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился в 3,7 раза за месяц

Роспотребнадзор: за месяц показатель заболеваемости COVID-19 снизился в 3,7 раза

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии
Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в России за месяц снизился почти в четыре раза, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"За последние четыре недели показатель заболеваемости снизился в 3,7 раза, с 596,45 на 100 тысяч населения на восьмой неделе 2022 года, до 160,25 на 100 тысяч населения по итогам 11 недели 2022 года", — говорится в сообщении.
В то же время показатель заболеваемости в 3,6 раза выше этого индикатора за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза выше средненедельных показателей заболеваемости за весь 2021-й.
В Роспотребнадзоре уточнили, что по итогам минувшей недели в стране зафиксировали 235 160 случаев заболевания COVID-19, что на 34,9 процента ниже, чем неделей ранее.
При этом превышение среднероссийских показателей отметили более чем в половине регионов.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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