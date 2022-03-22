10:32 22.03.2022 (обновлено: 11:22 22.03.2022)
Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился в 3,7 раза за месяц
Роспотребнадзор: за месяц показатель заболеваемости COVID-19 снизился в 3,7 раза
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии
Медицинский работник и пациент в кабинете компьютерной томографии
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в России за месяц снизился почти в четыре раза, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"За последние четыре недели показатель заболеваемости снизился в 3,7 раза, с 596,45 на 100 тысяч населения на восьмой неделе 2022 года, до 160,25 на 100 тысяч населения по итогам 11 недели 2022 года", — говорится в сообщении.
В то же время показатель заболеваемости в 3,6 раза выше этого индикатора за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза выше средненедельных показателей заболеваемости за весь 2021-й.
В Роспотребнадзоре уточнили, что по итогам минувшей недели в стране зафиксировали 235 160 случаев заболевания COVID-19, что на 34,9 процента ниже, чем неделей ранее.
При этом превышение среднероссийских показателей отметили более чем в половине регионов.