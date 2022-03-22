https://ria.ru/20220322/koronavirus-1779394246.html

Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился в 3,7 раза за месяц

Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился в 3,7 раза за месяц - РИА Новости, 22.03.2022

Показатель заболеваемости COVID-19 в России снизился в 3,7 раза за месяц

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за месяц снизился почти в четыре раза, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:32

2022-03-22T10:32

2022-03-22T11:22

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID-19 в России за месяц снизился почти в четыре раза, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.В то же время показатель заболеваемости в 3,6 раза выше этого индикатора за аналогичный период прошлого года и в 1,7 раза выше средненедельных показателей заболеваемости за весь 2021-й.В Роспотребнадзоре уточнили, что по итогам минувшей недели в стране зафиксировали 235 160 случаев заболевания COVID-19, что на 34,9 процента ниже, чем неделей ранее.При этом превышение среднероссийских показателей отметили более чем в половине регионов.

https://ria.ru/20220322/koronavirus-1779391122.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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