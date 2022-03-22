https://ria.ru/20220322/koronavirus-1779391122.html

Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента

Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента - РИА Новости, 22.03.2022

Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента

Количество новых случаев коронавируса в России по итогам последней недели на 34,9% ниже, чем на предыдущей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:16

2022-03-22T10:16

2022-03-22T10:17

распространение коронавируса

общество

анна попова

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Количество новых случаев коронавируса в России по итогам последней недели на 34,9% ниже, чем на предыдущей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По итогам 11 недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России, несмотря на регистрируемую в настоящее время тенденцию снижения интенсивности эпидемического процесса COVID-19, показатели заболеваемости остаются на достаточно высоком уровне.

https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19