https://ria.ru/20220322/koronavirus-1779391122.html
Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента
Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента - РИА Новости, 22.03.2022
Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента
Количество новых случаев коронавируса в России по итогам последней недели на 34,9% ниже, чем на предыдущей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:16
2022-03-22T10:16
2022-03-22T10:17
распространение коронавируса
общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Количество новых случаев коронавируса в России по итогам последней недели на 34,9% ниже, чем на предыдущей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По итогам 11 недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России, несмотря на регистрируемую в настоящее время тенденцию снижения интенсивности эпидемического процесса COVID-19, показатели заболеваемости остаются на достаточно высоком уровне.
https://ria.ru/20220321/pandemiya-1779192856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
10:16 22.03.2022 (обновлено: 10:17 22.03.2022)
Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента
Число новых случаев коронавируса в России за неделю снизилось на 34,9 процента