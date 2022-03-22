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Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента - РИА Новости, 22.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220322/koronavirus-1779391122.html
Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента
Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента - РИА Новости, 22.03.2022
Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента
Количество новых случаев коронавируса в России по итогам последней недели на 34,9% ниже, чем на предыдущей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:16
2022-03-22T10:17
распространение коронавируса
общество
анна попова
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Количество новых случаев коронавируса в России по итогам последней недели на 34,9% ниже, чем на предыдущей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По итогам 11 недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России, несмотря на регистрируемую в настоящее время тенденцию снижения интенсивности эпидемического процесса COVID-19, показатели заболеваемости остаются на достаточно высоком уровне.
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общество, анна попова, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
10:16 22.03.2022 (обновлено: 10:17 22.03.2022)
 
Число новых случаев COVID-19 в России за неделю снизилось на 34,9 процента

Число новых случаев коронавируса в России за неделю снизилось на 34,9 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Количество новых случаев коронавируса в России по итогам последней недели на 34,9% ниже, чем на предыдущей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По итогам 11 недели 2022 года в стране зарегистрировано 235 160 случаев заболевания COVID-19, это на 34,9% ниже, чем на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
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По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России, несмотря на регистрируемую в настоящее время тенденцию снижения интенсивности эпидемического процесса COVID-19, показатели заболеваемости остаются на достаточно высоком уровне.
 
Распространение коронавирусаОбществоАнна ПоповаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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