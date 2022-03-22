https://ria.ru/20220322/konferentsiya-1779413665.html

Участники Marketplace Conf 2022 обсудили вопросы бизнеса в новых условиях

Участники Marketplace Conf 2022 обсудили вопросы бизнеса в новых условиях - РИА Новости, 22.03.2022

Участники Marketplace Conf 2022 обсудили вопросы бизнеса в новых условиях

На первой в этом году конференции Marketplace Conf 2022 по аналитике, ведению бизнеса, продвижению и рекламе на маркетплейсах для брендов и продавцов в Москве... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:05

2022-03-22T12:05

2022-03-22T12:05

пресс-релизы

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МОСКВА, 22 мар - Пресс-служба Конференции Marketplace Conf2022. На первой в этом году конференции Marketplace Conf 2022 по аналитике, ведению бизнеса, продвижению и рекламе на маркетплейсах для брендов и продавцов в Москве более 50 предпринимателей e-com из России и стран СНГ обсудили вопросы развития бизнеса на маркетплейсах в новых условиях, инструменты продвижения электронной торговли и актуальные проблемы отрасли.На мероприятиии было представлено больше десятка кейсов, пришло на мероприятие около 400 зрителей, еще порядка 5 тыс. смотрели выступления спикеров онлайн, имеющий свой бизнес в этой сфере. Организаторами мероприятия выступили компании "Sellematics" и "Sellmonitor" - сервисы аналитики на маркетплейсах и онлайн-ритейлерах. Российский бизнес, прошедший за последние 10 лет около 5 кризисов, продемонстрировал оптимизм, готовность работать в новой реальности, искать новые возможности и инструменты для роста.Большая часть обсуждений на планерной панели касалась того, как действовать в новых условиях и на какие события, тренды и показатели ориентироваться. Дарья Ткаченко, СЕО Sellematics Sellmonitors, считает, что в период неопределенности и высокой волатильности курса рубля, предпринимателям особенно нужно следить за рынком, изучать аналитику, чтобы понимать изменения в потребительском поведении. По ее словам, сегодня особенно опасно работать вслепую. Важно контролировать внешние и внутренние расходы, следить за поведением конкурентов, продумывать решения о сохранении или распродаже стоков. Стабильность вернет людей к покупкам. Но важно не пропустить изменения в потребительском поведении, следить за паттернами и применять в своих стратегиях.Опыт работы во время экономических кризисов показал, что продавцам нужно экспериментировать, запускать тестовые продукты, пилоты. "Это то знание, которое вы не сможете получить другим способом, сами площадки не видят многие изменения потребительских предпочтений или смены поведения потребителей, — считает Софья Оточина, руководитель управления по работе с партнерами компании "Магнит". Обращайте внимание на рейтинги, делайте оперативную оценку колабораций, взаимодействия.Виталий Нерет, директор по развитию ООО "Гипер", рассказал, что вначале пандемии, они чувствовали себя примерно так же как сейчас: "Два года назад мы были в растерянности, нам казалось, что наступил в своем роде уникальный кризис, когда замер весь мир, границы закрылись, перемещение людей, товаров и услуг остановилось, но в итоге мы росли все два года. Сейчас мы оказались у такой же перевернутой доски и видим выход в том, же и два года назад. Нужно доверять своим командам, давать им свободу для принятия решений и ошибок". По мнению эксперта выживут самые быстрые и гибкие, кто сумеет приспособиться к меняющимся условиям.Тимофей Горшков Генеральный директор InSalesвспомнил, что в начале пандемии они были недостаточно гибкими, потеряли 1,-2 месяца на тактики сохранения, и только потом начали действовать. Сейчас важно экспериментировать, пробовать, работать на разных площадках. Рынок маркетплейса в России не консолидирован, здесь много каналов, трафики которых нужно использовать максимально, для продвижения своего бизнеса или бренда.Анастасия Якушева, основатель брендов "Miss X", @iampijama и Verlove советует ничего бояться. "Решения должны быть точными, а действия точечными. Для предпринимателя слово нет должно означать "да, но…", важно бороться за свой бизнес, следить за финансовыми показателями, выбивать лучшие условия для закупок. Сейчас выиграют предприниматели, способные сохранять спокойствие, умеющие действовать быстро, и немногочисленные команды", — уверена предпринимательница.Значительный отклик среди участников конференции получили рекомендации тематической сессии по внешнеэкономическим вопросам. По мнению со-основателя цифровой платформы для бизнеса DigitalVED Анны Фомичевой, вице-президента Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), СВИФТ не отключат полностью, но, если отключат, нужно изучать возможности российского СПФС, китайских аналогов. В этом крайнем случае российские предприниматели поедут в среднеазиатские республики такие как Киргизия, Казахстан оформлять юридические лица в рамках деятельности ЕАЭС. Согласно инсайдерской информации, ряд западных банков ищут возможность продолжать сотрудничать с российскими через банки третьих стран.Необходимо переориентировать поставки с западных стран, искать партнеров в Турции, Индии, Китае, Вьетнаме, странах Африки.В новых условиях уже не получится работать по серым схемам, закупая товар на рынках Садовод и Люблино. От "каргачей" (контрабандистов) и посредников необходимо уходить, вводимые в июле этого года и в январе 2024 года официальные системы мониторинга уже не позволят торговать товарами, купленными за наличные.Все эксперты сошлись во мнении, что рынок продолжит консолидироваться, "малыши" умрут, поскольку у них не хватит сейчас ни денег, ни других ресурсов перестроиться или переждать полосу нестабильности. Единственный способ сохраниться — объединяться, создавать нетворки, формировать коллективные закупки.Официальный источник информации - Пресс-служба Конференции Marketplace Conf 2022Партнерский материал. 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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы