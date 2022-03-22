https://ria.ru/20220322/kolumbayn-1779386474.html

В Сочи задержали администратора интернет-сообщества "Колумбайн"*

В Сочи задержали администратора интернет-сообщества "Колумбайн"* - РИА Новости, 22.03.2022

В Сочи задержали администратора интернет-сообщества "Колумбайн"*

В Сочи задержали администратора террористического интернет-сообщества "Колумбайн"*, сообщила ФСБ. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T09:46

2022-03-22T09:46

2022-03-22T11:46

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

сочи

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Сочи задержали администратора террористического интернет-сообщества "Колумбайн"*, сообщила ФСБ."В городе Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного движения "Колумбайн"* и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах", — говорится в релизе.Как рассказал молодой человек, права администрирования ему передал гражданин Украины, именующий себя Белая Роза, с которым он держал связь через Telegram."Пользователь Белая Роза известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. Данная акция была своевременно пресечена", — добавили в ФСБ.В отношении задержанного примут процессуальное решение.В ноябре 2021 года в Казани задержали подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него дома изъяли пневматическую винтовку, а в гаджетах нашли поисковые запросы о том, как ее переделать в боевое оружие.Второго февраля Верховный суд признал движение "Колумбайн"* террористическим и запретил его.*Запрещенное в России террористическое движение.

https://ria.ru/20181218/1548198632.html

https://ria.ru/20220202/kolumbayn-1770691723.html

сочи

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, сочи