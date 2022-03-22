Рейтинг@Mail.ru
В Сочи задержали администратора интернет-сообщества "Колумбайн"* - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/kolumbayn-1779386474.html
В Сочи задержали администратора интернет-сообщества "Колумбайн"*
В Сочи задержали администратора интернет-сообщества "Колумбайн"* - РИА Новости, 22.03.2022
В Сочи задержали администратора интернет-сообщества "Колумбайн"*
В Сочи задержали администратора террористического интернет-сообщества "Колумбайн"*, сообщила ФСБ. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T09:46
2022-03-22T11:46
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Сочи задержали администратора террористического интернет-сообщества "Колумбайн"*, сообщила ФСБ."В городе Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного движения "Колумбайн"* и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах", — говорится в релизе.Как рассказал молодой человек, права администрирования ему передал гражданин Украины, именующий себя Белая Роза, с которым он держал связь через Telegram."Пользователь Белая Роза известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. Данная акция была своевременно пресечена", — добавили в ФСБ.В отношении задержанного примут процессуальное решение.В ноябре 2021 года в Казани задержали подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него дома изъяли пневматическую винтовку, а в гаджетах нашли поисковые запросы о том, как ее переделать в боевое оружие.Второго февраля Верховный суд признал движение "Колумбайн"* террористическим и запретил его.*Запрещенное в России террористическое движение.
https://ria.ru/20181218/1548198632.html
https://ria.ru/20220202/kolumbayn-1770691723.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_61:0:1466:1054_1920x0_80_0_0_a7d30d933c2cc98d8e30507d78de4bce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, сочи
09:46 22.03.2022 (обновлено: 11:46 22.03.2022)
 
В Сочи задержали администратора интернет-сообщества "Колумбайн"*

ФСБ задержала в Сочи администратора интернет-сообщества "Колумбайн"*

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкНашивка на форме сотрудника ФСБ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В Сочи задержали администратора террористического интернет-сообщества "Колумбайн"*, сообщила ФСБ.
"В городе Сочи задержан гражданин России 2005 года рождения, являвшийся администратором интернет-сообщества запрещенного движения "Колумбайн"* и причастного к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях, а также распространению заведомо ложной информации о подготовке террористических актов в российских школах", — говорится в релизе.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 18.12.2018
18 декабря 2018, 15:38
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ в интернете
Как рассказал молодой человек, права администрирования ему передал гражданин Украины, именующий себя Белая Роза, с которым он держал связь через Telegram.
"Пользователь Белая Роза известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. Данная акция была своевременно пресечена", — добавили в ФСБ.
В отношении задержанного примут процессуальное решение.
В ноябре 2021 года в Казани задержали подростка за подготовку вооруженного нападения на школу. У него дома изъяли пневматическую винтовку, а в гаджетах нашли поисковые запросы о том, как ее переделать в боевое оружие.
Второго февраля Верховный суд признал движение "Колумбайн"* террористическим и запретил его.
*Запрещенное в России террористическое движение.
Заявление Верховного суда РФ о признании движения Колумбайн террористическим - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 15:54
Верховный суд признал движение "Колумбайн" террористическим
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияСочи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала