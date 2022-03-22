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В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России - РИА Новости, 22.03.2022
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В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России
В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России - РИА Новости, 22.03.2022
В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России
Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американской... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:18
2022-03-22T13:24
в мире
дмитрий песков
джо байден
россия
сша
украина
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американской стороны о возможных кибератаках со стороны Москвы.Как говорилось в ранее распространённом заявлении президента Джо Байдена, американские власти располагают разведывательными данными о том, что Россия может готовить кибератаки против США в ответ на применяемые к ней экономические санкции."Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается"", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, допускает ли Москва возможность использования киберсферы для противодействия Западу.Западные страны во главе с США ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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в мире, дмитрий песков, джо байден, россия, сша, украина
13:18 22.03.2022 (обновлено: 13:24 22.03.2022)
 
В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России

Песков о словах Байдена о кибератаках со стороны России: Москва бандитизмом не занимается

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американской стороны о возможных кибератаках со стороны Москвы.
Как говорилось в ранее распространённом заявлении президента Джо Байдена, американские власти располагают разведывательными данными о том, что Россия может готовить кибератаки против США в ответ на применяемые к ней экономические санкции.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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"Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается"", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, допускает ли Москва возможность использования киберсферы для противодействия Западу.
Западные страны во главе с США ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
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В миреДмитрий ПесковДжо БайденРоссияСШАУкраина
 
 
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