https://ria.ru/20220322/kiberataki-1779430994.html
В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России
В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России - РИА Новости, 22.03.2022
В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России
Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американской... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:18
2022-03-22T13:18
2022-03-22T13:24
в мире
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американской стороны о возможных кибератаках со стороны Москвы.Как говорилось в ранее распространённом заявлении президента Джо Байдена, американские власти располагают разведывательными данными о том, что Россия может готовить кибератаки против США в ответ на применяемые к ней экономические санкции."Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается"", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, допускает ли Москва возможность использования киберсферы для противодействия Западу.Западные страны во главе с США ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
https://ria.ru/20220322/bayden-1779409853.html
https://ria.ru/20220321/bayden-1779292416.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, дмитрий песков, джо байден, россия, сша, украина
13:18 22.03.2022 (обновлено: 13:24 22.03.2022)
В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России
Песков о словах Байдена о кибератаках со стороны России: Москва бандитизмом не занимается