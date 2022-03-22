https://ria.ru/20220322/kiberataki-1779430994.html

В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России

В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России - РИА Новости, 22.03.2022

В Кремле ответили на заявления Байдена о кибератаках со стороны России

Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американской... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:18

2022-03-22T13:18

2022-03-22T13:24

в мире

дмитрий песков

джо байден

россия

сша

украина

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия, в отличие от стран Запада и США, не занимается бандитизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американской стороны о возможных кибератаках со стороны Москвы.Как говорилось в ранее распространённом заявлении президента Джо Байдена, американские власти располагают разведывательными данными о том, что Россия может готовить кибератаки против США в ответ на применяемые к ней экономические санкции."Российская Федерация, в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается"", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, допускает ли Москва возможность использования киберсферы для противодействия Западу.Западные страны во главе с США ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.

https://ria.ru/20220322/bayden-1779409853.html

https://ria.ru/20220321/bayden-1779292416.html

россия

сша

украина

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Ольга Маркова

в мире, дмитрий песков, джо байден, россия, сша, украина