Рейтинг@Mail.ru
США не уничтожили свои запасы химического оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220322/khimoruzhie-1779398371.html
США не уничтожили свои запасы химического оружия, заявил Рябков
США не уничтожили свои запасы химического оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022
США не уничтожили свои запасы химического оружия, заявил Рябков
США до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия, Вашингтон искусственно затягивает этот процесс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:47
2022-03-22T11:16
в мире
игорь кириллов
мария захарова
россия
сша
украина
министерство обороны сша
войска рхбз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия, Вашингтон искусственно затягивает этот процесс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США, в отличие от России, до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия. Было сказано, что в Европе нет такого оружия, но в Америке оно остается, и темпы его уничтожения крайне низкие", - заявил он по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия"."Мы неоднократно подчеркивали, что нам непонятно, по какой причине США настолько медленно, в режиме искусственной затяжки, несмотря на наличие всех ресурсов: технологических, финансовых и иных - любых, ведут уничтожение своего химического арсенала", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что весь арсенал химического оружия России был полностью уничтожен под строжайшим международным контролем еще в 2017 году.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20220322/oruzhie-1779365778.html
https://ria.ru/20220321/biologiya-1779268208.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_38d33549dde54dd8e071c5f7d4afb9fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, игорь кириллов, мария захарова, россия, сша, украина, министерство обороны сша, войска рхбз, вооруженные силы рф, сергей рябков
10:47 22.03.2022 (обновлено: 11:16 22.03.2022)
 
США не уничтожили свои запасы химического оружия, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил, что США не уничтожили свои запасы химического оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия, Вашингтон искусственно затягивает этот процесс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США, в отличие от России, до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия. Было сказано, что в Европе нет такого оружия, но в Америке оно остается, и темпы его уничтожения крайне низкие", - заявил он по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 01:40
Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе
"Мы неоднократно подчеркивали, что нам непонятно, по какой причине США настолько медленно, в режиме искусственной затяжки, несмотря на наличие всех ресурсов: технологических, финансовых и иных - любых, ведут уничтожение своего химического арсенала", - добавил Рябков.
Он подчеркнул, что весь арсенал химического оружия России был полностью уничтожен под строжайшим международным контролем еще в 2017 году.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 14:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Рябков и посол Китая обсудили биологическую деятельность США на Украине
 
В миреИгорь КирилловМария ЗахароваРоссияСШАУкраинаМинистерство обороны СШАВойска РХБЗВооруженные силы РФСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала