10:47 22.03.2022 (обновлено: 11:16 22.03.2022)
США не уничтожили свои запасы химического оружия, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что США не уничтожили свои запасы химического оружия
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия, Вашингтон искусственно затягивает этот процесс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США, в отличие от России, до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия. Было сказано, что в Европе нет такого оружия, но в Америке оно остается, и темпы его уничтожения крайне низкие", - заявил он по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия".
"Мы неоднократно подчеркивали, что нам непонятно, по какой причине США настолько медленно, в режиме искусственной затяжки, несмотря на наличие всех ресурсов: технологических, финансовых и иных - любых, ведут уничтожение своего химического арсенала", - добавил Рябков.
Он подчеркнул, что весь арсенал химического оружия России был полностью уничтожен под строжайшим международным контролем еще в 2017 году.
Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.
На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.
РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.