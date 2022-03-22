https://ria.ru/20220322/khimoruzhie-1779398371.html

США не уничтожили свои запасы химического оружия, заявил Рябков

США не уничтожили свои запасы химического оружия, заявил Рябков - РИА Новости, 22.03.2022

США не уничтожили свои запасы химического оружия, заявил Рябков

США до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия, Вашингтон искусственно затягивает этот процесс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:47

2022-03-22T10:47

2022-03-22T11:16

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. США до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия, Вашингтон искусственно затягивает этот процесс, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США, в отличие от России, до сих пор не уничтожили свои запасы химического оружия. Было сказано, что в Европе нет такого оружия, но в Америке оно остается, и темпы его уничтожения крайне низкие", - заявил он по итогам встречи с депутатами фракции "Единая Россия"."Мы неоднократно подчеркивали, что нам непонятно, по какой причине США настолько медленно, в режиме искусственной затяжки, несмотря на наличие всех ресурсов: технологических, финансовых и иных - любых, ведут уничтожение своего химического арсенала", - добавил Рябков.Он подчеркнул, что весь арсенал химического оружия России был полностью уничтожен под строжайшим международным контролем еще в 2017 году.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы.На территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции, говорил он.РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20220322/oruzhie-1779365778.html

https://ria.ru/20220321/biologiya-1779268208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь кириллов, мария захарова, россия, сша, украина, министерство обороны сша, войска рхбз, вооруженные силы рф, сергей рябков