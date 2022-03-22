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Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/khimikaty-1779524486.html
Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине
Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине
Россия никогда не планировала атаковать украинские объекты с опасными химикатами и никогда не наносила ударов по ним, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T20:13
2022-03-22T20:33
обострение ситуации в днр и лнр
россия
оон
вооруженные силы украины
украина
дмитрий полянский
в мире
совет безопасности оон
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Россия никогда не планировала атаковать украинские объекты с опасными химикатами и никогда не наносила ударов по ним, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Во вторник СБ ООН обсудил ситуацию с химинцидентами на Украине."Мы хотели бы вновь подчеркнуть, что Вооруженные силы РФ никогда не планировали и никогда не наносили удары по каким-либо украинским объектам, где хранятся или производятся токсичные вещества", - сказал Полянский журналистам.
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россия, оон, вооруженные силы украины, украина, дмитрий полянский, в мире, совет безопасности оон
20:13 22.03.2022 (обновлено: 20:33 22.03.2022)
 
Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине

Полянский: Россия никогда не планировала удары по объектам с химикатами на Украине

© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Seth Wenig
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 мар - РИА Новости. Россия никогда не планировала атаковать украинские объекты с опасными химикатами и никогда не наносила ударов по ним, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Во вторник СБ ООН обсудил ситуацию с химинцидентами на Украине.
"Мы хотели бы вновь подчеркнуть, что Вооруженные силы РФ никогда не планировали и никогда не наносили удары по каким-либо украинским объектам, где хранятся или производятся токсичные вещества", - сказал Полянский журналистам.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 21:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские нацисты готовят провокации с химвеществами, заявили в Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияООНВооруженные силы УкраиныУкраинаДмитрий ПолянскийВ миреСовет Безопасности ООН
 
 
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