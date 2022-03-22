https://ria.ru/20220322/khimikaty-1779524486.html
Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине
Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине
Россия никогда не планировала атаковать украинские объекты с опасными химикатами и никогда не наносила ударов по ним, заявил первый зампостпреда РФ при ООН... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T20:13
2022-03-22T20:13
2022-03-22T20:33
обострение ситуации в днр и лнр
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дмитрий полянский
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совет безопасности оон
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ООН, 22 мар - РИА Новости. Россия никогда не планировала атаковать украинские объекты с опасными химикатами и никогда не наносила ударов по ним, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.Во вторник СБ ООН обсудил ситуацию с химинцидентами на Украине."Мы хотели бы вновь подчеркнуть, что Вооруженные силы РФ никогда не планировали и никогда не наносили удары по каким-либо украинским объектам, где хранятся или производятся токсичные вещества", - сказал Полянский журналистам.
https://ria.ru/20220319/provokatsii-1779069170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, вооруженные силы украины, украина, дмитрий полянский, в мире, совет безопасности оон
20:13 22.03.2022 (обновлено: 20:33 22.03.2022)
Полянский: Россия никогда не планировала удары по химобъектам на Украине
Полянский: Россия никогда не планировала удары по объектам с химикатами на Украине