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Мэр Хабаровска опроверг слухи, что навигации на Амуре в этом году не будет - РИА Новости, 22.03.2022
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Мэр Хабаровска опроверг слухи, что навигации на Амуре в этом году не будет
Мэр Хабаровска опроверг слухи, что навигации на Амуре в этом году не будет - РИА Новости, 22.03.2022
Мэр Хабаровска опроверг слухи, что навигации на Амуре в этом году не будет
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук опроверг слухи о том, что навигации на Амуре в этом году не будет, она стартует 1 мая. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:09
2022-03-22T11:09
общество
хабаровск
амур (река)
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 22 мар - РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук опроверг слухи о том, что навигации на Амуре в этом году не будет, она стартует 1 мая."Дачники левобережья (реки Амур - ред.) - им эта информация очень нужна и важна, чтобы они были спокойны. А то там ходит уже информация по городу, что на левый берег в этом году теплоходы не будут перевозить. Будем перевозить, даже если один человек будет там на левом берегу, мы его будем возить. Это наши полномочия", - написал мэр в своем Telegram-канале.По его словам, подготовка к предстоящей навигации идет полным ходом. "Механическая часть закончена. Сегодня мы производим окраску, делаем ревизию спасательным жилетам и так далее", - уточнил Кравчук.По данным мэрии, навигация в Хабаровске стартует традиционно, с 1 мая. В прошлом сезоне она завершилась 1 ноября. Перевозка пассажиров к дачным участкам левобережья осуществлялась судами ЗАО "Амурские пассажирские перевозки".Пассажиропоток на речном транспорте в Хабаровском крае в навигацию-2021 снизился на 12%, сообщали власти. Это связано как с эпидемиологической ситуацией в регионе, так и со сложной гидрологической обстановкой на Амуре (на протяжении месяца – с 14 августа по 14 сентября – теплоходы не ходили в период большой воды).По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, с 1 мая по 31 октября прошлого года речным транспортом воспользовались около 154 тысяч человек. В крае действовало 11 речных пассажирских маршрутов, из которых восемь региональных включены в перечень субсидируемых как социально значимые. Предприятиям-перевозчикам в качестве поддержки компенсируют часть расходов. В 2021 году из краевого бюджета было выделено свыше 174 миллионов рублей.
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общество, хабаровск, амур (река), хабаровский край
11:09 22.03.2022
 
Мэр Хабаровска опроверг слухи, что навигации на Амуре в этом году не будет

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук опроверг слухи, что навигации на Амуре в этом году не будет

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 22 мар - РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук опроверг слухи о том, что навигации на Амуре в этом году не будет, она стартует 1 мая.
"Дачники левобережья (реки Амур - ред.) - им эта информация очень нужна и важна, чтобы они были спокойны. А то там ходит уже информация по городу, что на левый берег в этом году теплоходы не будут перевозить. Будем перевозить, даже если один человек будет там на левом берегу, мы его будем возить. Это наши полномочия", - написал мэр в своем Telegram-канале.
По его словам, подготовка к предстоящей навигации идет полным ходом. "Механическая часть закончена. Сегодня мы производим окраску, делаем ревизию спасательным жилетам и так далее", - уточнил Кравчук.
По данным мэрии, навигация в Хабаровске стартует традиционно, с 1 мая. В прошлом сезоне она завершилась 1 ноября. Перевозка пассажиров к дачным участкам левобережья осуществлялась судами ЗАО "Амурские пассажирские перевозки".
Пассажиропоток на речном транспорте в Хабаровском крае в навигацию-2021 снизился на 12%, сообщали власти. Это связано как с эпидемиологической ситуацией в регионе, так и со сложной гидрологической обстановкой на Амуре (на протяжении месяца – с 14 августа по 14 сентября – теплоходы не ходили в период большой воды).
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, с 1 мая по 31 октября прошлого года речным транспортом воспользовались около 154 тысяч человек. В крае действовало 11 речных пассажирских маршрутов, из которых восемь региональных включены в перечень субсидируемых как социально значимые. Предприятиям-перевозчикам в качестве поддержки компенсируют часть расходов. В 2021 году из краевого бюджета было выделено свыше 174 миллионов рублей.
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