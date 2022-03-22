https://ria.ru/20220322/khabarovsk-1779403790.html

Мэр Хабаровска опроверг слухи, что навигации на Амуре в этом году не будет

Мэр Хабаровска опроверг слухи, что навигации на Амуре в этом году не будет - РИА Новости, 22.03.2022

Мэр Хабаровска опроверг слухи, что навигации на Амуре в этом году не будет

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук опроверг слухи о том, что навигации на Амуре в этом году не будет, она стартует 1 мая. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:09

2022-03-22T11:09

2022-03-22T11:09

общество

хабаровск

амур (река)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 22 мар - РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук опроверг слухи о том, что навигации на Амуре в этом году не будет, она стартует 1 мая."Дачники левобережья (реки Амур - ред.) - им эта информация очень нужна и важна, чтобы они были спокойны. А то там ходит уже информация по городу, что на левый берег в этом году теплоходы не будут перевозить. Будем перевозить, даже если один человек будет там на левом берегу, мы его будем возить. Это наши полномочия", - написал мэр в своем Telegram-канале.По его словам, подготовка к предстоящей навигации идет полным ходом. "Механическая часть закончена. Сегодня мы производим окраску, делаем ревизию спасательным жилетам и так далее", - уточнил Кравчук.По данным мэрии, навигация в Хабаровске стартует традиционно, с 1 мая. В прошлом сезоне она завершилась 1 ноября. Перевозка пассажиров к дачным участкам левобережья осуществлялась судами ЗАО "Амурские пассажирские перевозки".Пассажиропоток на речном транспорте в Хабаровском крае в навигацию-2021 снизился на 12%, сообщали власти. Это связано как с эпидемиологической ситуацией в регионе, так и со сложной гидрологической обстановкой на Амуре (на протяжении месяца – с 14 августа по 14 сентября – теплоходы не ходили в период большой воды).По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, с 1 мая по 31 октября прошлого года речным транспортом воспользовались около 154 тысяч человек. В крае действовало 11 речных пассажирских маршрутов, из которых восемь региональных включены в перечень субсидируемых как социально значимые. Предприятиям-перевозчикам в качестве поддержки компенсируют часть расходов. В 2021 году из краевого бюджета было выделено свыше 174 миллионов рублей.

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хабаровск

амур (река)

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, хабаровск, амур (река), хабаровский край