https://ria.ru/20220322/izolyatsiya-1779390289.html

Глава МИД Эстонии заявила, что Евросоюз продолжит изолировать Россию

Глава МИД Эстонии заявила, что Евросоюз продолжит изолировать Россию - РИА Новости, 22.03.2022

Глава МИД Эстонии заявила, что Евросоюз продолжит изолировать Россию

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс заявила, что Евросоюз продолжит политическую и экономическую изоляцию России, сообщила во вторник пресс-служба РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T10:12

2022-03-22T10:12

2022-03-22T10:12

в мире

луганская народная республика

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

евросоюз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс заявила, что Евросоюз продолжит политическую и экономическую изоляцию России, сообщила во вторник пресс-служба МИД.В понедельник Лийметс принимала участие в заседании Совета по иностранным делам Евросоюза в Брюсселе, где обсуждались действия России на Украине."Мы будем продолжать всесторонне изолировать Россию политическим и экономическим образом. ЕС расширяет ограничительные меры в отношении российской экономики... Мы также готовим следующий сильный пакет санкций, который необходимо принять в срочном порядке. Кроме того, я поставил перед коллегами вопрос о необходимости приостановить членство России в Совете ООН по правам человека, поскольку их деятельность никак не соответствует целям работы Совета", — цитирует министра пресс-служба.Говоря о помощи Украине, Лийметс подчеркнул необходимость последовательной политической, экономической, гуманитарной и оборонной поддержки. "Мы готовы полностью поддержать Украину в процессе вступления в ЕС, потому что Украина прочно принадлежит к европейской семье. Заглядывая в будущее, необходимо использовать замороженные активы российского правительства и частных лиц для компенсации нанесенного войной ущерба Украине", - отметил глава МИД.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 21 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776707706.html

https://ria.ru/20220304/izolyatsiya-1776426113.html

https://ria.ru/20220309/izolyatsiya-1777214513.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, евросоюз, оон, эстония