Глава МИД Эстонии заявила, что Евросоюз продолжит изолировать Россию
Глава МИД Эстонии Лийметс: Евросоюз продолжит политическую и экономическую изоляцию России
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
ХЕЛЬСИНКИ, 22 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс заявила, что Евросоюз продолжит политическую и экономическую изоляцию России, сообщила во вторник пресс-служба МИД.
"Мы будем продолжать всесторонне изолировать Россию политическим и экономическим образом. ЕС расширяет ограничительные меры в отношении российской экономики... Мы также готовим следующий сильный пакет санкций, который необходимо принять в срочном порядке. Кроме того, я поставил перед коллегами вопрос о необходимости приостановить членство России в Совете ООН по правам человека, поскольку их деятельность никак не соответствует целям работы Совета", — цитирует министра пресс-служба.
Говоря о помощи Украине, Лийметс подчеркнул необходимость последовательной политической, экономической, гуманитарной и оборонной поддержки. "Мы готовы полностью поддержать Украину в процессе вступления в ЕС, потому что Украина прочно принадлежит к европейской семье. Заглядывая в будущее, необходимо использовать замороженные активы российского правительства и частных лиц для компенсации нанесенного войной ущерба Украине", - отметил глава МИД.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По данным на 21 марта, уничтожены более 4 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также свыше 1,5 тысячи танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивных систем залпового огня и 216 беспилотников, в том числе турецкие Bayraktar TB2.