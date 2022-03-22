https://ria.ru/20220322/investitsii-1779405661.html

Инвестиции в экономику Москвы составили почти пять трлн рублей в 2021 году

Инвестиции в экономику Москвы составили почти пять трлн рублей в 2021 году - РИА Новости, 22.03.2022

Инвестиции в экономику Москвы составили почти пять трлн рублей в 2021 году

Инвестиции в основной капитал Москвы в 2021 году выросли почти на 20%, приблизившись к отметке 5 триллионов рублей, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T11:16

2022-03-22T11:16

2022-03-22T11:16

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Москвы в 2021 году выросли почти на 20%, приблизившись к отметке 5 триллионов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в Москве за 2021 год составили 4,84 триллиона рублей, что на 18,9% превышает показатель за предыдущий год. Это и значительно больше, чем в целом по стране: в 2021 году рост объема инвестиций по РФ составил 7,7%. Высокие темпы роста связаны с опережающим развитием финансовой и страховой отраслей, сферы научной и технической деятельности, оптовой и розничной торговли, а также предприятий обрабатывающей промышленности. Положительных изменений удалось достичь в том числе благодаря мерам поддержки городских предприятий и компаний", – рассказал вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По данным ДИПП, в 2021 году больше всего средств московские компании вкладывают в машины и оборудование - на них пришлось 37,4% от общего объема инвестиций в основной капитал. Доля вложений в строительство зданий и сооружений и благоустройство земель составила 31%. На строительство жилых зданий пришлось 17%, на создание объектов интеллектуальной собственности – 11,6%.При этом объем вложений в основной капитал крупных и средних организаций Москвы в прошлом году составил 3,5 триллиона рублей. Из них более половины (52,5%) инвестиций приходятся на собственные ресурсы предприятия. Оставшиеся 47,5% составляют привлеченные средства.

https://realty.ria.ru/20220321/ovchinskiy-1779233345.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, федеральная служба государственной статистики (росстат)