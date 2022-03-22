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ВС России накопили уже 21,5 тонны гумпомощи на пунктах сбора на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/gumpomosch-1779533639.html
ВС России накопили уже 21,5 тонны гумпомощи на пунктах сбора на Украине
ВС России накопили уже 21,5 тонны гумпомощи на пунктах сбора на Украине - РИА Новости, 22.03.2022
ВС России накопили уже 21,5 тонны гумпомощи на пунктах сбора на Украине
Власти РФ совместно с общественными организациями и патриотическими движениями накопили уже 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, которая подготовлена на... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:49
2022-03-22T21:49
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
луганская народная республика
россия
в мире
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Власти РФ совместно с общественными организациями и патриотическими движениями накопили уже 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, которая подготовлена на пунктах сбора, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Федеральными органами исполнительной власти совместно с регионами, а также различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже подготовлено 21,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и продуктов питания с длительными сроками хранения", - заявил он.Как уточнил Мизинцев, в регионах РФ продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, а в освобожденные районы ежедневно доставляется гуманитарная помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/neonatsisty-1779532186.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины
21:49 22.03.2022
 
ВС России накопили уже 21,5 тонны гумпомощи на пунктах сбора на Украине

Минобороны: ВС России накопили уже 21,5 тонны гумпомощи на пунктах сбора на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанкВыдача гуманитарной помощи местным жителям на площади "Победы" в Мелитополе
Выдача гуманитарной помощи местным жителям на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Выдача гуманитарной помощи местным жителям на площади "Победы" в Мелитополе
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Власти РФ совместно с общественными организациями и патриотическими движениями накопили уже 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, которая подготовлена на пунктах сбора, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Федеральными органами исполнительной власти совместно с регионами, а также различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже подготовлено 21,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и продуктов питания с длительными сроками хранения", - заявил он.
Как уточнил Мизинцев, в регионах РФ продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, а в освобожденные районы ежедневно доставляется гуманитарная помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 21:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Неонацисты используют свыше 4,5 миллиона жителей Украины как живой щит
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФЛуганская Народная РеспубликаРоссияВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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