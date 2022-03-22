https://ria.ru/20220322/gumpomosch-1779533639.html

ВС России накопили уже 21,5 тонны гумпомощи на пунктах сбора на Украине

ВС России накопили уже 21,5 тонны гумпомощи на пунктах сбора на Украине - РИА Новости, 22.03.2022

ВС России накопили уже 21,5 тонны гумпомощи на пунктах сбора на Украине

Власти РФ совместно с общественными организациями и патриотическими движениями накопили уже 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, которая подготовлена на... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T21:49

2022-03-22T21:49

2022-03-22T21:49

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Власти РФ совместно с общественными организациями и патриотическими движениями накопили уже 21,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, которая подготовлена на пунктах сбора, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Федеральными органами исполнительной власти совместно с регионами, а также различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора уже подготовлено 21,5 тысячи тонн предметов первой необходимости, лекарственных препаратов и продуктов питания с длительными сроками хранения", - заявил он.Как уточнил Мизинцев, в регионах РФ продолжают функционировать более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, а в освобожденные районы ежедневно доставляется гуманитарная помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/neonatsisty-1779532186.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

украина

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Петр Попадюк

владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, в мире, украина, вооруженные силы украины