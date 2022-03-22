https://ria.ru/20220322/gumkoridory-1779532451.html
Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию
Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию - РИА Новости, 22.03.2022
Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию
Украинские власти игнорируют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей в сторону России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:39
2022-03-22T21:39
2022-03-22T21:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские власти игнорируют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей в сторону России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."С 10:00 22 марта 2022 года российская сторона вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован", - сказал Мизинцев на брифинге.По словам Мизинцева, украинские власти дополнительно заявили еще четыре маршрута на запорожском направлении, цинично игнорируя гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию."Исходя исключительно из гуманных принципов, для обеспечения эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, на всех, в том числе заявленных Киевом маршрутах, Вооруженные силы России в полном объеме соблюдают "режимы тишины", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779531753.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию
Минобороны: Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в сторону России