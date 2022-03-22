https://ria.ru/20220322/gumkoridory-1779532451.html

Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию

Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию - РИА Новости, 22.03.2022

Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию

Украинские власти игнорируют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей в сторону России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T21:39

2022-03-22T21:39

2022-03-22T21:39

обострение ситуации в днр и лнр

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские власти игнорируют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей в сторону России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."С 10:00 22 марта 2022 года российская сторона вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован", - сказал Мизинцев на брифинге.По словам Мизинцева, украинские власти дополнительно заявили еще четыре маршрута на запорожском направлении, цинично игнорируя гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию."Исходя исключительно из гуманных принципов, для обеспечения эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, на всех, в том числе заявленных Киевом маршрутах, Вооруженные силы России в полном объеме соблюдают "режимы тишины", - подчеркнул генерал.

https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779531753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, россия, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф