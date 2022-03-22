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Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/gumkoridory-1779532451.html
Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию
Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию - РИА Новости, 22.03.2022
Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию
Украинские власти игнорируют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей в сторону России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:39
2022-03-22T21:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские власти игнорируют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей в сторону России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."С 10:00 22 марта 2022 года российская сторона вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован", - сказал Мизинцев на брифинге.По словам Мизинцева, украинские власти дополнительно заявили еще четыре маршрута на запорожском направлении, цинично игнорируя гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию."Исходя исключительно из гуманных принципов, для обеспечения эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, на всех, в том числе заявленных Киевом маршрутах, Вооруженные силы России в полном объеме соблюдают "режимы тишины", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779531753.html
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в мире, россия, украина, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
21:39 22.03.2022
 
Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в Россию

Минобороны: Киев игнорирует гумкоридоры для вывода мирных жителей в сторону России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Украинские власти игнорируют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей в сторону России, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С 10:00 22 марта 2022 года российская сторона вновь открыла гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Официальным Киевом ни один коридор в сторону России снова не согласован", - сказал Мизинцев на брифинге.
По словам Мизинцева, украинские власти дополнительно заявили еще четыре маршрута на запорожском направлении, цинично игнорируя гуманитарные коридоры в Российскую Федерацию.
"Исходя исключительно из гуманных принципов, для обеспечения эвакуации мирных жителей, насильно удерживаемых националистами в блокированных населенных пунктах, на всех, в том числе заявленных Киевом маршрутах, Вооруженные силы России в полном объеме соблюдают "режимы тишины", - подчеркнул генерал.
Люди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 21:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаКиевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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