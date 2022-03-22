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Собянин выделил гранты на тестирования инновационных продуктов - РИА Новости, 22.03.2022
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Собянин выделил гранты на тестирования инновационных продуктов
Собянин выделил гранты на тестирования инновационных продуктов - РИА Новости, 22.03.2022
Собянин выделил гранты на тестирования инновационных продуктов
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты до 2 млн рублей на проведение пилотных тестирований инновационных продуктов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T16:43
2022-03-22T16:59
общество
сергей собянин
экономика
москва
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты до 2 млн рублей на проведение пилотных тестирований инновационных продуктов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы приняло решение об оказании финансовой поддержки технологическим компаниям для проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе городской инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Размер грантов на эти цели составит до 2 млн рублей на каждое тестирование. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки", - говорится в сообщении.Отмечается, что программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиях. В результате разработчики могут устранить выявленные проблемы и оценить рыночный потенциал своего продукта. Получить грант на проведение пилотного тестирования сможет любая технологическая компания или стартап, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение.Уточняется, что приём заявок на получение грантов будет открыт в апреле 2022 года. Решение о расширении программы пилотных тестирований инноваций является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.Дополняется, что за предыдущие два года в рамках программы было инициировано более 180 пилотных испытаний. В результате технологические компании смогли привлечь инвестиции в объёме более 650 млн рублей и заключить контракты на общую сумму порядка 220 млн рублей.
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общество, сергей собянин, экономика, москва
16:43 22.03.2022 (обновлено: 16:59 22.03.2022)
 
Собянин выделил гранты на тестирования инновационных продуктов

Мэр Москвы Собянин выделил гранты на пилотные тестирования инновационных продуктов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил гранты до 2 млн рублей на проведение пилотных тестирований инновационных продуктов, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы приняло решение об оказании финансовой поддержки технологическим компаниям для проведения пилотных тестирований инновационной продукции на базе городской инфраструктуры. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Размер грантов на эти цели составит до 2 млн рублей на каждое тестирование. Полученные средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиях. В результате разработчики могут устранить выявленные проблемы и оценить рыночный потенциал своего продукта. Получить грант на проведение пилотного тестирования сможет любая технологическая компания или стартап, разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение.
"Возможности для тестирования предоставляют 60 площадок городской инфраструктуры: 24 организации здравоохранения и социального обслуживания, 12 культурно-досуговых и 4 образовательных учреждения, а также технопарки, учреждения в сфере ЖКХ и транспорта, другие организации. Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы. Получить детальную информацию и подать заявку на пилотное тестирование можно на сайте Московского инновационного кластера", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приём заявок на получение грантов будет открыт в апреле 2022 года. Решение о расширении программы пилотных тестирований инноваций является частью пакета мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкционного давления.
Дополняется, что за предыдущие два года в рамках программы было инициировано более 180 пилотных испытаний. В результате технологические компании смогли привлечь инвестиции в объёме более 650 млн рублей и заключить контракты на общую сумму порядка 220 млн рублей.
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