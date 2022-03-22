https://ria.ru/20220322/gosorgany-1779450326.html
Госдума приняла законопроект об ответственности за дискредитацию госорганов
Госдума приняла законопроект об ответственности за дискредитацию госорганов - РИА Новости, 22.03.2022
Госдума приняла законопроект об ответственности за дискредитацию госорганов
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, содержащий поправки в КоАП об административной ответственности за публичные РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:38
2022-03-22T14:38
2022-03-22T14:41
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, содержащий поправки в КоАП об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами страны.Поправки внесены в законопроект о пожарной безопасности в лесах, принятый палатой в первом чтении 25 января. Так, согласно поправкам в статью 20.3.3 КОаП, деяния повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей; от 100 тысяч до 200 тысяч рублей на должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических.Аналогичные действия, сопровождающиеся "призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи", повлекут наложение на граждан штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей; от 200 тысяч до 300 тысяч рублей на должностных лиц; от 500 тысяч до одного миллиона рублей на юридических.
https://ria.ru/20220322/feyki-1779446697.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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госдума рф, россия, законопроекты, политика
14:38 22.03.2022 (обновлено: 14:41 22.03.2022)
Госдума приняла законопроект об ответственности за дискредитацию госорганов
Госдума приняла законопроект об ответственности за дискредитацию госорганов за рубежом
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла
во втором и третьем чтениях закон, содержащий поправки в КоАП об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами страны.
Поправки внесены в законопроект о пожарной безопасности в лесах, принятый палатой в первом чтении 25 января. Так, согласно поправкам в статью 20.3.3 КОаП, деяния повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей; от 100 тысяч до 200 тысяч рублей на должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических.
Аналогичные действия, сопровождающиеся "призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи", повлекут наложение на граждан штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей; от 200 тысяч до 300 тысяч рублей на должностных лиц; от 500 тысяч до одного миллиона рублей на юридических.