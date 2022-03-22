https://ria.ru/20220322/gosorgany-1779450326.html

Госдума приняла законопроект об ответственности за дискредитацию госорганов

Госдума приняла законопроект об ответственности за дискредитацию госорганов - РИА Новости, 22.03.2022

Госдума приняла законопроект об ответственности за дискредитацию госорганов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, содержащий поправки в КоАП об административной ответственности за публичные РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:38

2022-03-22T14:38

2022-03-22T14:41

госдума рф

россия

законопроекты

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях закон, содержащий поправки в КоАП об административной ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами страны.Поправки внесены в законопроект о пожарной безопасности в лесах, принятый палатой в первом чтении 25 января. Так, согласно поправкам в статью 20.3.3 КОаП, деяния повлекут наложение штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей; от 100 тысяч до 200 тысяч рублей на должностных лиц и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юридических.Аналогичные действия, сопровождающиеся "призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи", повлекут наложение на граждан штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей; от 200 тысяч до 300 тысяч рублей на должностных лиц; от 500 тысяч до одного миллиона рублей на юридических.

https://ria.ru/20220322/feyki-1779446697.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

госдума рф, россия, законопроекты, политика