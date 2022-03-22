https://ria.ru/20220322/gosnagrada-1779440424.html

Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду

Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду - РИА Новости, 22.03.2022

Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду

Посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством IIIстепени. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T13:57

2022-03-22T13:57

2022-03-22T13:57

россия-китай: главное

андрей денисов

китай

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741319320_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_c9a8eeb2f6f0c730719677a61bb1a074.jpg

МОСКВА, 22 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством IIIстепени.Соответствующий указ 21 марта был подписан президентом РФ Владимиром Путином и опубликован на портале официальной правовой информации РФ. Согласно документу, "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством III степени.

https://radiosputnik.ria.ru/20220320/1779102096.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей денисов, китай, россия