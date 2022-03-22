https://ria.ru/20220322/gosnagrada-1779440424.html
Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду
Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду - РИА Новости, 22.03.2022
Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду
Посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством IIIстепени. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:57
2022-03-22T13:57
2022-03-22T13:57
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МОСКВА, 22 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством IIIстепени.Соответствующий указ 21 марта был подписан президентом РФ Владимиром Путином и опубликован на портале официальной правовой информации РФ. Согласно документу, "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством III степени.
https://radiosputnik.ria.ru/20220320/1779102096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей денисов, китай, россия