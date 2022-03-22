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Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду - РИА Новости, 22.03.2022
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Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду
Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду - РИА Новости, 22.03.2022
Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду
Посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством IIIстепени. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T13:57
2022-03-22T13:57
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андрей денисов
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МОСКВА, 22 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством IIIстепени.Соответствующий указ 21 марта был подписан президентом РФ Владимиром Путином и опубликован на портале официальной правовой информации РФ. Согласно документу, "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством III степени.
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андрей денисов, китай, россия
13:57 22.03.2022
 

Посол России в Китае Андрей Денисов получил госнаграду

© Фото : Посольство РФ в КитаеЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© Фото : Посольство РФ в Китае
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". Посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством IIIстепени.
Соответствующий указ 21 марта был подписан президентом РФ Владимиром Путином и опубликован на портале официальной правовой информации РФ. Согласно документу, "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНР Андрей Денисов награжден орденом За заслуги перед Отечеством III степени.
Лидер по населению и партнер России: что еще мы знаем о Китае - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 09:04Прямой эфир
Лидер по населению и партнер России: что еще мы знаем о Китае
 
Россия-Китай: ГлавноеАндрей ДенисовКитайРоссия
 
 
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