https://ria.ru/20220322/gornyaki-1779378644.html
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков - РИА Новости, 22.03.2022
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков
Двенадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе госпитализированы для обследования в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, сообщает... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:42
2022-03-22T08:42
2022-03-22T08:42
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764466964_0:0:3186:1792_1920x0_80_0_0_f2bda76141bcf4d45410fae25b379879.jpg
КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Двенадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе госпитализированы для обследования в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, сообщает пресс-служба регионального центра медицины катастроф."По состоянию на 12 часов 20 минут 22 марта 12 пострадавших госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтеров (город Ленинск-Кузнецкий). Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что на момент эвакуации у всех шахтеров зафиксировано состояние лёгкой степени тяжести.В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20220322/shakhta-1779378012.html
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/13/1764466964_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_e84d02bba61cdb5eac2639e57ab5ea16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинск-кузнецкий, кемеровская область
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков
Двенадцать пострадавших на "Листвяжной" в Кузбассе госпитализированы, их обследуют