https://ria.ru/20220322/gornyaki-1779378644.html

В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков

В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков - РИА Новости, 22.03.2022

В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков

Двенадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе госпитализированы для обследования в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, сообщает... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T08:42

2022-03-22T08:42

2022-03-22T08:42

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Двенадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе госпитализированы для обследования в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, сообщает пресс-служба регионального центра медицины катастроф."По состоянию на 12 часов 20 минут 22 марта 12 пострадавших госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтеров (город Ленинск-Кузнецкий). Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что на момент эвакуации у всех шахтеров зафиксировано состояние лёгкой степени тяжести.В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20220322/shakhta-1779378012.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ленинск-кузнецкий, кемеровская область