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В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков - РИА Новости, 22.03.2022
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В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков - РИА Новости, 22.03.2022
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков
Двенадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе госпитализированы для обследования в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, сообщает... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:42
2022-03-22T08:42
ленинск-кузнецкий
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Двенадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе госпитализированы для обследования в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, сообщает пресс-служба регионального центра медицины катастроф."По состоянию на 12 часов 20 минут 22 марта 12 пострадавших госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтеров (город Ленинск-Кузнецкий). Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что на момент эвакуации у всех шахтеров зафиксировано состояние лёгкой степени тяжести.В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
https://ria.ru/20220322/shakhta-1779378012.html
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ленинск-кузнецкий, кемеровская область
08:42 22.03.2022
 
В Кузбассе рассказали о состоянии пострадавших на "Листвяжной" горняков

Двенадцать пострадавших на "Листвяжной" в Кузбассе госпитализированы, их обследуют

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина скрой помощи
Машина скрой помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Машина скрой помощи
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Двенадцать пострадавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе госпитализированы для обследования в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, сообщает пресс-служба регионального центра медицины катастроф.
"По состоянию на 12 часов 20 минут 22 марта 12 пострадавших госпитализированы в Центр охраны здоровья шахтеров (город Ленинск-Кузнецкий). Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи", – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на момент эвакуации у всех шахтеров зафиксировано состояние лёгкой степени тяжести.
В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
08:29
Прокуратура начала проверку после эвакуации на шахте в Кузбассе
 
Ленинск-КузнецкийКемеровская область
 
 
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