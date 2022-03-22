https://ria.ru/20220322/golosovanie-1779362731.html

Источник: Россия запросила голосование по резолюции по Украине в СБ ООН

Источник: Россия запросила голосование по резолюции по Украине в СБ ООН - РИА Новости, 22.03.2022

Источник: Россия запросила голосование по резолюции по Украине в СБ ООН

Россия запросила на среду голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине, сообщил РИА Новости источник в Совбезе. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T00:28

2022-03-22T00:28

2022-03-22T00:28

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ООН, 22 мар – РИА Новости. Россия запросила на среду голосование в СБ ООН по своему проекту гуманитарной резолюции по Украине, сообщил РИА Новости источник в Совбезе.Другой источник эту информацию подтвердил.Согласно проекту резолюции, Совет безопасности призывает "к прекращению огня, достигнутому путем переговоров, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц". При этом Совбез подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью.В тексте, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, также говорится, что СБ ООН требует полной защиты гражданских лиц, включая гуманитарный персонал и людей, находящихся в уязвимом положении, в том числе женщин и детей.Кроме того, в документе содержится призыв не использовать гражданскую инфраструктуру для размещения военных объектов, а также не устанавливать их в густонаселенных районах.Согласно проекту, Совбез требует от всех сторон обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, больниц и других медицинских учреждений. Проект призывает все стороны разрешить безопасный и беспрепятственный выезд за пределы Украины, в том числе иностранным гражданам без дискриминации, и содействовать безопасному и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи к тем, кто в ней нуждается на Украине и вокруг нее.Как отмечается в тексте, СБ ООН "призывает государства-члены профинансировать экстренный призыв ООН к оказанию гуманитарной помощи в Украине, а также региональный план действий по беженцам для Украины".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220315/nebenzya-1778311843.html

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Максим Горбачев

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