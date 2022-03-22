https://ria.ru/20220322/gdansk-1779467938.html

Российскому центру науки и культуры в Гданьске не продлили договор аренды

Российскому центру науки и культуры в Гданьске не продлили договор аренды - РИА Новости, 22.03.2022

Российскому центру науки и культуры в Гданьске не продлили договор аренды

Российскому центру науки и культуры в польском Гданьске не продлили договор аренды здания, сообщила РИА Новости директор центра Александра Голубева. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T15:53

2022-03-22T15:53

2022-03-22T16:14

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ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Российскому центру науки и культуры в польском Гданьске не продлили договор аренды здания, сообщила РИА Новости директор центра Александра Голубева."Мэрия Гданьска не продлила договор аренды здания, в котором размещался Российский центр науки и культуры", - рассказала Голубева.Она уточнила, что договор аренды истек 28 февраля, но о том, что он не будет продлен, мэрия Гданьска проинформировала только в марте.Российский центр науки и культуры размещался в этом здании с 1985 года.Голубева отметила, что сам центр деятельность приостанавливать не собирается. "Центр продолжает существовать", - сказала она, уточнив, что решений по помещению пока не принято.Еще один российский центр науки и культуры работает в Варшаве.

https://ria.ru/20220311/berlin-1777655359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

варшава, гданьск, в мире, россия, польша, новости культуры