https://ria.ru/20220322/gdansk-1779467938.html
Российскому центру науки и культуры в Гданьске не продлили договор аренды
Российскому центру науки и культуры в Гданьске не продлили договор аренды - РИА Новости, 22.03.2022
Российскому центру науки и культуры в Гданьске не продлили договор аренды
Российскому центру науки и культуры в польском Гданьске не продлили договор аренды здания, сообщила РИА Новости директор центра Александра Голубева. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T15:53
2022-03-22T15:53
2022-03-22T16:14
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ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Российскому центру науки и культуры в польском Гданьске не продлили договор аренды здания, сообщила РИА Новости директор центра Александра Голубева."Мэрия Гданьска не продлила договор аренды здания, в котором размещался Российский центр науки и культуры", - рассказала Голубева.Она уточнила, что договор аренды истек 28 февраля, но о том, что он не будет продлен, мэрия Гданьска проинформировала только в марте.Российский центр науки и культуры размещался в этом здании с 1985 года.Голубева отметила, что сам центр деятельность приостанавливать не собирается. "Центр продолжает существовать", - сказала она, уточнив, что решений по помещению пока не принято.Еще один российский центр науки и культуры работает в Варшаве.
https://ria.ru/20220311/berlin-1777655359.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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варшава, гданьск, в мире, россия, польша, новости культуры
15:53 22.03.2022 (обновлено: 16:14 22.03.2022)
Российскому центру науки и культуры в Гданьске не продлили договор аренды
Мэрия Гданьска не продлила договор аренды здания для Российского центра науки и культуры
ВАРШАВА, 22 мар – РИА Новости. Российскому центру науки и культуры в польском Гданьске не продлили договор аренды здания, сообщила РИА Новости директор центра Александра Голубева.
"Мэрия Гданьска
не продлила договор аренды здания, в котором размещался Российский центр науки и культуры", - рассказала Голубева.
Она уточнила, что договор аренды истек 28 февраля, но о том, что он не будет продлен, мэрия Гданьска проинформировала только в марте.
Российский центр науки и культуры размещался в этом здании с 1985 года.
Голубева отметила, что сам центр деятельность приостанавливать не собирается. "Центр продолжает существовать", - сказала она, уточнив, что решений по помещению пока не принято.
Еще один российский центр науки и культуры работает в Варшаве
.