https://ria.ru/20220322/gazprom-1779542878.html

Gazprom Energy заявила, что не знает о планах Лондона по ее национализации

Gazprom Energy заявила, что не знает о планах Лондона по ее национализации - РИА Новости, 23.03.2022

Gazprom Energy заявила, что не знает о планах Лондона по ее национализации

Британская "дочка" "Газпрома" Gazprom Energy заявила, что не знает о планах властей Соединенного Королевства взять ее под свой контроль. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-22T23:48

2022-03-22T23:48

2022-03-23T01:31

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ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости. Британская "дочка" "Газпрома" Gazprom Energy заявила, что не знает о планах властей Соединенного Королевства взять ее под свой контроль.Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщило, что британское правительство готовится временно взять на себя управление Gazprom Marketing & Trading Retail (материнская компания Gazprom Energy). Отдел розничных поставок "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading Retail может подпасть под "специальный режим управления". По информации агентства, это решение может быть принято, если компания не сможет обеспечить поставки из-за растущего давления на российский бизнес на фоне событий на Украине.В Gazprom Energy указали, что материнская компания Gazprom Marketing & Trading Retail поставляет газ потребителям Gazprom Energy с оптовых энергетических рынков и не зависит от поставок газа из России и не имеет контрактов с Москвой."Наши клиенты в Великобритании получают свой газ точно так же, как и от любого другого поставщика – через национальную газотранспортную сеть, которая принадлежит, управляется и эксплуатируется компанией National Grid", - пояснили в Gazprom Energy.В компании напомнили, что ни Gazprom Energy, ни Gazprom Marketing & Trading Retail не попадали под какие-либо санкции со стороны правительства Великобритании и способны выполнять все свои обязательства на внешних рынках розничной торговли газом и электроэнергией.Зарегистрированная в Великобритании Gazprom Energy поставляет газ более чем на 100 тысяч объектов в Великобритании, Франции и Нидерландах и обеспечивает 20,8% поставок газа в Великобритании.Специальный административный режим в Британии дает возможность правительству страны использовать механизмы для обеспечения поставок газа и электричества потребителям c максимально возможной рентабельностью в случае неплатежеспособности крупного поставщика. Эти механизмы действуют, пока компания, испытывающая трудности, не будет "спасена", продана или ее клиенты не будут переданы другим поставщикам. Такой режим позволяет поддерживать стабильность рынка.Страны Запада после начала военной спецоперации по демилитаризации Украины утвердили серию новых санкций против России, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20220320/gaz-1779084992.html

https://ria.ru/20220320/ministr-1779085974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, франция, нидерланды, газпром, великобритания, в мире