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Тверские власти увеличили финрезервы регфонодов поддержки бизнеса - РИА Новости, 22.03.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220322/finrezervy-1779516374.html
Тверские власти увеличили финрезервы регфонодов поддержки бизнеса
Тверские власти увеличили финрезервы регфонодов поддержки бизнеса - РИА Новости, 22.03.2022
Тверские власти увеличили финрезервы регфонодов поддержки бизнеса
В Тверской области увеличили финансовые резервы региональных фондов, оказывающих господдержку бизнесу, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T19:16
2022-03-22T19:16
тверская область
тверская область
игорь руденя
экономика
фонд развития промышленности
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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. В Тверской области увеличили финансовые резервы региональных фондов, оказывающих господдержку бизнесу, сообщает пресс-служба регионального правительства.Пакет документов, посвящённых реализации регионального плана поддержки предприятий и предпринимательского сообщества региона в текущих условиях, рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области."Основная задача – сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить нашим предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции", – сказал глава региона Игорь Руденя.В частности, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области докапитализируют для выдачи льготных займов "Стабильный бизнес". Эта мера нацелена на помощь в пополнении оборотных средств и приобретении основных средств малыми и средними предприятиями через займы до 2,5 миллиона рублей по ставке 5% годовых. Заём будет предоставляться по ускоренной процедуре. Докапитализация позволит выдать не менее 100 таких займов.Также Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области получит дополнительные средства для льготных займов "Проекты туризма". Заём предусмотрен на создание быстровозводимых объектов туризма (кемпингов). Благодаря докапитализации предприниматели, реализующие проекты в сфере туризма, смогут получить дополнительно порядка 50 займов и таким образом создать не менее 50 объектов. Займы в размере от 200 тысяч рублей до 3 миллионов рублей будут выдаваться на срок до семи лет под 1% годовых.Новая программа "Импортозамещение", которую реализует Фонд развития промышленности региона, нацелена на стимулирование оперативных мер по созданию импортозамещающих производств. Предусмотрены займы от 10 до 25 миллионов рублей под 1% годовых.Также среди новых направлений господдержки – предоставление субсидий арендодателям недвижимого имущества на возмещение недополученных в 2022 году доходов по аренде. Размер субсидии – 25% от уплаченного за 2021 год налога на имущество организаций. Главное условие получения такой поддержки - предоставление в аренду (субаренду) не менее 80% площадей недвижимого имущества.Кроме того, средства предусмотрены на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестпроектов, в том числе по строительству новых зданий, сооружений, коммуникаций, приобретение промышленного оборудования. Размер субсидии – 5% от суммы задолженности, но не более 80% фактических затрат на уплату процентов. Субсидии по данному направлению теперь будут предоставляться без ограничений по видам экономической деятельности. Ранее такая мера действовала только в отношении лесопромышленного комплекса, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778734247.html
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тверская область, игорь руденя, экономика, фонд развития промышленности
19:16 22.03.2022
 

Тверские власти увеличили финрезервы регфонодов поддержки бизнеса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. В Тверской области увеличили финансовые резервы региональных фондов, оказывающих господдержку бизнесу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Пакет документов, посвящённых реализации регионального плана поддержки предприятий и предпринимательского сообщества региона в текущих условиях, рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области.
"Основная задача – сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить нашим предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции", – сказал глава региона Игорь Руденя.
В частности, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области докапитализируют для выдачи льготных займов "Стабильный бизнес". Эта мера нацелена на помощь в пополнении оборотных средств и приобретении основных средств малыми и средними предприятиями через займы до 2,5 миллиона рублей по ставке 5% годовых. Заём будет предоставляться по ускоренной процедуре. Докапитализация позволит выдать не менее 100 таких займов.
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Также Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области получит дополнительные средства для льготных займов "Проекты туризма". Заём предусмотрен на создание быстровозводимых объектов туризма (кемпингов). Благодаря докапитализации предприниматели, реализующие проекты в сфере туризма, смогут получить дополнительно порядка 50 займов и таким образом создать не менее 50 объектов. Займы в размере от 200 тысяч рублей до 3 миллионов рублей будут выдаваться на срок до семи лет под 1% годовых.
Новая программа "Импортозамещение", которую реализует Фонд развития промышленности региона, нацелена на стимулирование оперативных мер по созданию импортозамещающих производств. Предусмотрены займы от 10 до 25 миллионов рублей под 1% годовых.
Также среди новых направлений господдержки – предоставление субсидий арендодателям недвижимого имущества на возмещение недополученных в 2022 году доходов по аренде. Размер субсидии – 25% от уплаченного за 2021 год налога на имущество организаций. Главное условие получения такой поддержки - предоставление в аренду (субаренду) не менее 80% площадей недвижимого имущества.
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Кроме того, средства предусмотрены на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестпроектов, в том числе по строительству новых зданий, сооружений, коммуникаций, приобретение промышленного оборудования. Размер субсидии – 5% от суммы задолженности, но не более 80% фактических затрат на уплату процентов. Субсидии по данному направлению теперь будут предоставляться без ограничений по видам экономической деятельности. Ранее такая мера действовала только в отношении лесопромышленного комплекса, отметили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЭкономикаФонд развития промышленности
 
 
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