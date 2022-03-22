https://ria.ru/20220322/finrezervy-1779516374.html

Тверские власти увеличили финрезервы регфонодов поддержки бизнеса

Тверские власти увеличили финрезервы регфонодов поддержки бизнеса - РИА Новости, 22.03.2022

Тверские власти увеличили финрезервы регфонодов поддержки бизнеса

В Тверской области увеличили финансовые резервы региональных фондов, оказывающих господдержку бизнесу, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T19:16

2022-03-22T19:16

2022-03-22T19:16

тверская область

тверская область

игорь руденя

экономика

фонд развития промышленности

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ТВЕРЬ, 22 мар – РИА Новости. В Тверской области увеличили финансовые резервы региональных фондов, оказывающих господдержку бизнесу, сообщает пресс-служба регионального правительства.Пакет документов, посвящённых реализации регионального плана поддержки предприятий и предпринимательского сообщества региона в текущих условиях, рассмотрен во вторник на заседании правительства Тверской области."Основная задача – сохранение рабочих мест, продолжение реализации инвестпроектов и создание новых импортозамещающих производств, возможность предоставить нашим предприятиям оборотные средства для сохранения объёмов выпускаемой продукции", – сказал глава региона Игорь Руденя.В частности, Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области докапитализируют для выдачи льготных займов "Стабильный бизнес". Эта мера нацелена на помощь в пополнении оборотных средств и приобретении основных средств малыми и средними предприятиями через займы до 2,5 миллиона рублей по ставке 5% годовых. Заём будет предоставляться по ускоренной процедуре. Докапитализация позволит выдать не менее 100 таких займов.Также Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области получит дополнительные средства для льготных займов "Проекты туризма". Заём предусмотрен на создание быстровозводимых объектов туризма (кемпингов). Благодаря докапитализации предприниматели, реализующие проекты в сфере туризма, смогут получить дополнительно порядка 50 займов и таким образом создать не менее 50 объектов. Займы в размере от 200 тысяч рублей до 3 миллионов рублей будут выдаваться на срок до семи лет под 1% годовых.Новая программа "Импортозамещение", которую реализует Фонд развития промышленности региона, нацелена на стимулирование оперативных мер по созданию импортозамещающих производств. Предусмотрены займы от 10 до 25 миллионов рублей под 1% годовых.Также среди новых направлений господдержки – предоставление субсидий арендодателям недвижимого имущества на возмещение недополученных в 2022 году доходов по аренде. Размер субсидии – 25% от уплаченного за 2021 год налога на имущество организаций. Главное условие получения такой поддержки - предоставление в аренду (субаренду) не менее 80% площадей недвижимого имущества.Кроме того, средства предусмотрены на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученных на реализацию инвестпроектов, в том числе по строительству новых зданий, сооружений, коммуникаций, приобретение промышленного оборудования. Размер субсидии – 5% от суммы задолженности, но не более 80% фактических затрат на уплату процентов. Субсидии по данному направлению теперь будут предоставляться без ограничений по видам экономической деятельности. Ранее такая мера действовала только в отношении лесопромышленного комплекса, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778734247.html

https://ria.ru/20220310/mery-1777533817.html

тверская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверская область, игорь руденя, экономика, фонд развития промышленности