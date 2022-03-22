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Правительство готовит меры по поддержке фармацевтики - РИА Новости, 22.03.2022
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Правительство готовит меры по поддержке фармацевтики
Правительство готовит меры по поддержке фармацевтики - РИА Новости, 22.03.2022
Правительство готовит меры по поддержке фармацевтики
Правительство РФ рассмотрит набор мер по поддержке фармацевтической отрасли, в их числе упрощение регистрации продукции, субсидированные кредиты и программы... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T14:57
2022-03-22T14:57
здоровье - общество
правительство рф
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит набор мер по поддержке фармацевтической отрасли, в их числе упрощение регистрации продукции, субсидированные кредиты и программы импортозамещения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Есть предложение по поддержке фармацевтической продукции и медизделий: через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам, и также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий", - заявил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.В стенограмме на сайте кабмина уточняется, что речь о поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий."У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и профильного бизнеса", - добавил премьер.
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здоровье - общество, правительство рф, михаил мишустин, общество
14:57 22.03.2022
 
Правительство готовит меры по поддержке фармацевтики

Премьер Мишустин: правительство готовит меры по поддержке фармацевтической отрасли

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит набор мер по поддержке фармацевтической отрасли, в их числе упрощение регистрации продукции, субсидированные кредиты и программы импортозамещения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Есть предложение по поддержке фармацевтической продукции и медизделий: через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам, и также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий", - заявил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
В стенограмме на сайте кабмина уточняется, что речь о поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий.
"У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и профильного бизнеса", - добавил премьер.
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