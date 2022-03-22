https://ria.ru/20220322/farmatsevtika-1779454450.html

Правительство готовит меры по поддержке фармацевтики

Правительство готовит меры по поддержке фармацевтики - РИА Новости, 22.03.2022

Правительство готовит меры по поддержке фармацевтики

Правительство РФ рассмотрит набор мер по поддержке фармацевтической отрасли, в их числе упрощение регистрации продукции, субсидированные кредиты и программы... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T14:57

2022-03-22T14:57

2022-03-22T14:57

здоровье - общество

правительство рф

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Правительство РФ рассмотрит набор мер по поддержке фармацевтической отрасли, в их числе упрощение регистрации продукции, субсидированные кредиты и программы импортозамещения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Есть предложение по поддержке фармацевтической продукции и медизделий: через упрощение их регистрации, облегчение закупочных процедур, субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым производителям или дистрибьюторам, и также по дальнейшей реализации программы импортозамещения востребованных лекарств и медизделий", - заявил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.В стенограмме на сайте кабмина уточняется, что речь о поддержке импорта фармацевтической продукции и медицинских изделий."У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты несмотря на любые санкции. Это крайне важно как для всех граждан нашей страны, так и профильного бизнеса", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220322/lekarstva-1779448163.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

здоровье - общество, правительство рф, михаил мишустин, общество