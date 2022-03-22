21:32 22.03.2022 (обновлено: 21:49 22.03.2022)
Россия за сутки эвакуировала более 19 тысяч человек из опасных районов
Минобороны: Россия без участия Киева эвакуировала 19 тысяч человек из опасных районов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России
Люди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала больше 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"21 марта 2022 г. без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 19 442 человека, из них 3448 детей, всего с начала проведения специальной военной операции уже 366 182 человека, из которых 77 062 ребенка", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу Российской Федерации пересекли 2895 личных автомобиля, а за все время - 43 287.
"На всех пунктах пропуска содержится необходимое количество комфортабельных автобусов, оборудованы места для временного размещения беженцев, их отдыха и горячего питания, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа, оказывается медицинская и психологическая помощь", - добавил Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.