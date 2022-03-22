Рейтинг@Mail.ru
Россия за сутки эвакуировала более 19 тысяч человек из опасных районов - РИА Новости, 22.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779531753.html
Россия за сутки эвакуировала более 19 тысяч человек из опасных районов
Россия за сутки эвакуировала более 19 тысяч человек из опасных районов - РИА Новости, 22.03.2022
Россия за сутки эвакуировала более 19 тысяч человек из опасных районов
Россия без участия киевских властей эвакуировала больше 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР, заявил во вторник на брифинге начальник... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T21:32
2022-03-22T21:49
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779476473_0:204:2981:1881_1920x0_80_0_0_efc52661eaf36a676e87758828c5a03d.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала больше 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."21 марта 2022 г. без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 19 442 человека, из них 3448 детей, всего с начала проведения специальной военной операции уже 366 182 человека, из которых 77 062 ребенка", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу Российской Федерации пересекли 2895 личных автомобиля, а за все время - 43 287."На всех пунктах пропуска содержится необходимое количество комфортабельных автобусов, оборудованы места для временного размещения беженцев, их отдыха и горячего питания, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа, оказывается медицинская и психологическая помощь", - добавил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779496498.html
https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778664094.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779476473_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_7163528f9220c22be252bee0ae8be488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:32 22.03.2022 (обновлено: 21:49 22.03.2022)
 
Россия за сутки эвакуировала более 19 тысяч человек из опасных районов

Минобороны: Россия без участия Киева эвакуировала 19 тысяч человек из опасных районов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России
Люди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Люди с детьми стоят возле автобуса во время эвакуации из Горловки на территорию России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала больше 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"21 марта 2022 г. без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 19 442 человека, из них 3448 детей, всего с начала проведения специальной военной операции уже 366 182 человека, из которых 77 062 ребенка", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу Российской Федерации пересекли 2895 личных автомобиля, а за все время - 43 287.
"На всех пунктах пропуска содержится необходимое количество комфортабельных автобусов, оборудованы места для временного размещения беженцев, их отдыха и горячего питания, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа, оказывается медицинская и психологическая помощь", - добавил Мизинцев.
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 17:24
В России готовы трудоустраивать беженцев из ЛНР и ДНР, заявил эксперт
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Военнослужащий НА ДНР указывает дорогу беженцам на автомобиле покидающим Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 14:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженки из Мариуполя рассказали о помощи российских военных при эвакуации
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала