https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779531753.html

Россия за сутки эвакуировала более 19 тысяч человек из опасных районов

Россия за сутки эвакуировала более 19 тысяч человек из опасных районов - РИА Новости, 22.03.2022

Россия за сутки эвакуировала более 19 тысяч человек из опасных районов

Россия без участия киевских властей эвакуировала больше 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР, заявил во вторник на брифинге начальник... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T21:32

2022-03-22T21:32

2022-03-22T21:49

обострение ситуации в днр и лнр

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Россия без участия киевских властей эвакуировала больше 19 тысяч человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР, заявил во вторник на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."21 марта 2022 г. без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 19 442 человека, из них 3448 детей, всего с начала проведения специальной военной операции уже 366 182 человека, из которых 77 062 ребенка", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу Российской Федерации пересекли 2895 личных автомобиля, а за все время - 43 287."На всех пунктах пропуска содержится необходимое количество комфортабельных автобусов, оборудованы места для временного размещения беженцев, их отдыха и горячего питания, развернуты мобильные медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов. С каждым прибывающим в Россию организована индивидуальная работа, оказывается медицинская и психологическая помощь", - добавил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/bezhentsy-1779496498.html

https://ria.ru/20220317/bezhentsy-1778664094.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)