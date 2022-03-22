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В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 22.03.2022
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В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная"
В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 22.03.2022
В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная"
Горняков шахты "Листвяжная" в Кемеровской области выводят на поверхность, угрозы их жизни нет, сообщает министерство угольной промышленности региона. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T07:56
2022-03-22T07:57
происшествия
россия
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Горняков шахты "Листвяжная" в Кемеровской области выводят на поверхность, угрозы их жизни нет, сообщает министерство угольной промышленности региона."Беловский ГО шахта "Листвяжная" СДС-Уголь: в 10.00 при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии", – сообщили в министерстве.
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происшествия, россия
07:56 22.03.2022 (обновлено: 07:57 22.03.2022)
 
В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная"

В Кемеровской области выводят на поверхность 142 горняков шахты "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр КряжевАвтомобили МЧС РФ у шахты "Листвяжная"
Автомобили МЧС РФ у шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Автомобили МЧС РФ у шахты "Листвяжная"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Горняков шахты "Листвяжная" в Кемеровской области выводят на поверхность, угрозы их жизни нет, сообщает министерство угольной промышленности региона.
"Беловский ГО шахта "Листвяжная" СДС-Уголь: в 10.00 при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии", – сообщили в министерстве.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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Из шахты "Листвяжная" в Кузбассе после ЧП эвакуируют горняков
 
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