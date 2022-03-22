https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779376403.html

В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная"

В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 22.03.2022

В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная"

Горняков шахты "Листвяжная" в Кемеровской области выводят на поверхность, угрозы их жизни нет, сообщает министерство угольной промышленности региона. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T07:56

2022-03-22T07:56

2022-03-22T07:57

происшествия

россия

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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Горняков шахты "Листвяжная" в Кемеровской области выводят на поверхность, угрозы их жизни нет, сообщает министерство угольной промышленности региона."Беловский ГО шахта "Листвяжная" СДС-Уголь: в 10.00 при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии", – сообщили в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия