https://ria.ru/20220322/evakuatsiya-1779376403.html
В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная"
В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная" - РИА Новости, 22.03.2022
В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная"
Горняков шахты "Листвяжная" в Кемеровской области выводят на поверхность, угрозы их жизни нет, сообщает министерство угольной промышленности региона. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T07:56
2022-03-22T07:56
2022-03-22T07:57
происшествия
россия
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КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Горняков шахты "Листвяжная" в Кемеровской области выводят на поверхность, угрозы их жизни нет, сообщает министерство угольной промышленности региона."Беловский ГО шахта "Листвяжная" СДС-Уголь: в 10.00 при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии", – сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20220322/listvyazhnaya-1779375291.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, россия
07:56 22.03.2022 (обновлено: 07:57 22.03.2022)
В Кемеровской области выводят на поверхность горняков шахты "Листвяжная"
В Кемеровской области выводят на поверхность 142 горняков шахты "Листвяжная"
КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Горняков шахты "Листвяжная" в Кемеровской области выводят на поверхность, угрозы их жизни нет, сообщает министерство угольной промышленности региона.
"Беловский ГО шахта "Листвяжная" СДС-Уголь: в 10.00 при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на 8 минут, по регламенту такая задержка может составлять до 10 минут. В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии", – сообщили в министерстве.