https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779369513.html

Премьер Японии прокомментировал экономические взаимоотношения с Россией

Премьер Японии прокомментировал экономические взаимоотношения с Россией - РИА Новости, 22.03.2022

Премьер Японии прокомментировал экономические взаимоотношения с Россией

Власти Японии не будут пересматривать ту часть проекта бюджета на 2022 финансовый год, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, однако... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T03:57

2022-03-22T03:57

2022-03-22T03:57

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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Власти Японии не будут пересматривать ту часть проекта бюджета на 2022 финансовый год, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, однако необходимо провести детальную оценку дальнейших действий, заявил в ходе прений в верхней палате парламента премьер-министр страны Фумио Кисида.В ходе обсуждения парламентарий от Конституционно-демократической партии Японии Тэцуро Фукуяма спросил премьера, не планируют ли власти исключить часть бюджета по совместной экономической деятельности с Россией из проекта бюджета и не станет ли отказ от пересмотра неверным посланием международному сообществу.Вместе с тем, премьер Японии добавил, что "относительно дальнейших действий необходимо провести детальную оценку".МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20220322/kisida-1779368934.html

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Максим Горбачев

япония, в мире, россия