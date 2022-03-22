https://ria.ru/20220322/ekonomika-1779369513.html
Премьер Японии прокомментировал экономические взаимоотношения с Россией
Премьер Японии прокомментировал экономические взаимоотношения с Россией - РИА Новости, 22.03.2022
Премьер Японии прокомментировал экономические взаимоотношения с Россией
Власти Японии не будут пересматривать ту часть проекта бюджета на 2022 финансовый год, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, однако... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T03:57
2022-03-22T03:57
2022-03-22T03:57
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ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Власти Японии не будут пересматривать ту часть проекта бюджета на 2022 финансовый год, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, однако необходимо провести детальную оценку дальнейших действий, заявил в ходе прений в верхней палате парламента премьер-министр страны Фумио Кисида.В ходе обсуждения парламентарий от Конституционно-демократической партии Японии Тэцуро Фукуяма спросил премьера, не планируют ли власти исключить часть бюджета по совместной экономической деятельности с Россией из проекта бюджета и не станет ли отказ от пересмотра неверным посланием международному сообществу.Вместе с тем, премьер Японии добавил, что "относительно дальнейших действий необходимо провести детальную оценку".МИД РФ в понедельник заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20220322/kisida-1779368934.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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япония, в мире, россия
Премьер Японии прокомментировал экономические взаимоотношения с Россией
Премьер Японии Кисида: Токио не будет менять расходы на совместную с Россией деятельность
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Власти Японии не будут пересматривать ту часть проекта бюджета на 2022 финансовый год, которая касается совместной с Россией экономической деятельности, однако необходимо провести детальную оценку дальнейших действий, заявил в ходе прений в верхней палате парламента премьер-министр страны Фумио Кисида.
В ходе обсуждения парламентарий от Конституционно-демократической партии Японии Тэцуро Фукуяма спросил премьера, не планируют ли власти исключить часть бюджета по совместной экономической деятельности с Россией из проекта бюджета и не станет ли отказ от пересмотра неверным посланием международному сообществу.
"Как я и говорил раньше, мы не станем пересматривать части в существующем проекте бюджета", - отметил Кисида.
Вместе с тем, премьер Японии
добавил, что "относительно дальнейших действий необходимо провести детальную оценку".
МИД РФ в понедельник заявил, что Москва
в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио
отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова
, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.