https://ria.ru/20220322/donbass-1779502995.html

В СПЧ предложили пригласить иностранных дипломатов в Донбасс

В СПЧ предложили пригласить иностранных дипломатов в Донбасс - РИА Новости, 22.03.2022

В СПЧ предложили пригласить иностранных дипломатов в Донбасс

Член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский предложил пригласить иностранных дипломатов в Донбасс, чтобы они увидели происходящее... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:57

2022-03-22T17:57

2022-03-22T17:57

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779170980_0:0:3024:1700_1920x0_80_0_0_bee15df3bcad024870ed2d597923f2b4.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский предложил пригласить иностранных дипломатов в Донбасс, чтобы они увидели происходящее собственными глазами."Я бы предложил иностранному дипломатическому корпусу посетить Донбасс. Пусть проедутся и доложат об увиденном собственными глазами. Они могут отказаться от поездки, но предложить ее будет полезно", - говорится в заявлении Мысловского, опубликованном в Telegram-канале Совета.Кроме того, он предложил усилить работу российских правозащитных организаций, а также информационную составляющую для того, чтобы бороться с русофобией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/fashizm-1779338111.html

https://ria.ru/20220321/natsionalisty-1779195827.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире