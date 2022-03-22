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В СПЧ предложили пригласить иностранных дипломатов в Донбасс - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/donbass-1779502995.html
В СПЧ предложили пригласить иностранных дипломатов в Донбасс
В СПЧ предложили пригласить иностранных дипломатов в Донбасс - РИА Новости, 22.03.2022
В СПЧ предложили пригласить иностранных дипломатов в Донбасс
Член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский предложил пригласить иностранных дипломатов в Донбасс, чтобы они увидели происходящее... РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T17:57
2022-03-22T17:57
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский предложил пригласить иностранных дипломатов в Донбасс, чтобы они увидели происходящее собственными глазами."Я бы предложил иностранному дипломатическому корпусу посетить Донбасс. Пусть проедутся и доложат об увиденном собственными глазами. Они могут отказаться от поездки, но предложить ее будет полезно", - говорится в заявлении Мысловского, опубликованном в Telegram-канале Совета.Кроме того, он предложил усилить работу российских правозащитных организаций, а также информационную составляющую для того, чтобы бороться с русофобией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/fashizm-1779338111.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире
17:57 22.03.2022
 
В СПЧ предложили пригласить иностранных дипломатов в Донбасс

Член СПЧ Мысловский предложил пригласить иностранных дипломатов в Донбасс

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский предложил пригласить иностранных дипломатов в Донбасс, чтобы они увидели происходящее собственными глазами.
"Я бы предложил иностранному дипломатическому корпусу посетить Донбасс. Пусть проедутся и доложат об увиденном собственными глазами. Они могут отказаться от поездки, но предложить ее будет полезно", - говорится в заявлении Мысловского, опубликованном в Telegram-канале Совета.
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Кроме того, он предложил усилить работу российских правозащитных организаций, а также информационную составляющую для того, чтобы бороться с русофобией.
"Я предлагал ранее усилить роль СПЧ и уполномоченного по правам человека в РФ. Пришло время продвигать саму идею защиты прав человека. В борьбе с русофобией поможет усиление информационной составляющей. Необходимо говорить о том, что Россия ведет борьбу с нацизмом в самом неприкрытом виде, распространять правду через все возможные институты - правозащитные организации, СМИ и другие", - сообщил Мысловский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВ мире
 
 
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