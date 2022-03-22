В СПЧ предложили пригласить иностранных дипломатов в Донбасс
Член СПЧ Мысловский предложил пригласить иностранных дипломатов в Донбасс
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное
Военнослужащие Народной милиции ДНР в поселке Степное. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский предложил пригласить иностранных дипломатов в Донбасс, чтобы они увидели происходящее собственными глазами.
"Я бы предложил иностранному дипломатическому корпусу посетить Донбасс. Пусть проедутся и доложат об увиденном собственными глазами. Они могут отказаться от поездки, но предложить ее будет полезно", - говорится в заявлении Мысловского, опубликованном в Telegram-канале Совета.
Кроме того, он предложил усилить работу российских правозащитных организаций, а также информационную составляющую для того, чтобы бороться с русофобией.
"Я предлагал ранее усилить роль СПЧ и уполномоченного по правам человека в РФ. Пришло время продвигать саму идею защиты прав человека. В борьбе с русофобией поможет усиление информационной составляющей. Необходимо говорить о том, что Россия ведет борьбу с нацизмом в самом неприкрытом виде, распространять правду через все возможные институты - правозащитные организации, СМИ и другие", - сообщил Мысловский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.