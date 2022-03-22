https://ria.ru/20220322/donbass-1779496868.html

ВСУ обстреляли Старомихайловку и Докучаевск из орудий крупного калибра

ВСУ обстреляли Старомихайловку и Докучаевск из орудий крупного калибра - РИА Новости, 22.03.2022

ВСУ обстреляли Старомихайловку и Докучаевск из орудий крупного калибра

Украинские войска за 10 минут обстреляли Старомихайловку и Докучаевск в Донецкой народной республике, выпущено 12 мин и шесть снарядов, следует из сообщения... РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T17:27

2022-03-22T17:27

2022-03-22T17:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Старомихайловку и Докучаевск в Донецкой народной республике, выпущено 12 мин и шесть снарядов, следует из сообщения представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Как сообщили в представительстве, по Старомихайловке выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров, а по Докучаевску - шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/donbass-1779483298.html

https://ria.ru/20220322/obstrel-1779452770.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф