https://ria.ru/20220322/donbass-1779395051.html
Украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР
Украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР
Два дома, газопровод и линия электропередачи пострадали при обстреле украинскими силовиками города Брянка в ЛНР, сообщили местные власти. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:35
2022-03-22T10:35
2022-03-22T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Два дома, газопровод и линия электропередачи пострадали при обстреле украинскими силовиками города Брянка в ЛНР, сообщили местные власти."Ориентировочно в 03:30 со стороны позиций ВСУ обстрелян жилмассив Криворожье города Брянка. В результате обстрела по адресу: ул. Егорова, 27, взрывом поврежден газопровод, линия электропередачи, осколками посечен забор, выбиты стекла. По адресу ул. Чукотская, 4, выбиты стекла, повреждены хозпостройки. Жертв и раненых нет. В обстрелянном районе перекрыт газ, обесточена линия электропередачи", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/dnr-1779377201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
10:35 22.03.2022 (обновлено: 16:44 22.03.2022)
Украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР
Украинские силовики обстреляли жилмассив Криворожье города Брянка в ЛНР