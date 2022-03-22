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Украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220322/donbass-1779395051.html
Украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР
Украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР - РИА Новости, 22.03.2022
Украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР
Два дома, газопровод и линия электропередачи пострадали при обстреле украинскими силовиками города Брянка в ЛНР, сообщили местные власти. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T10:35
2022-03-22T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Два дома, газопровод и линия электропередачи пострадали при обстреле украинскими силовиками города Брянка в ЛНР, сообщили местные власти."Ориентировочно в 03:30 со стороны позиций ВСУ обстрелян жилмассив Криворожье города Брянка. В результате обстрела по адресу: ул. Егорова, 27, взрывом поврежден газопровод, линия электропередачи, осколками посечен забор, выбиты стекла. По адресу ул. Чукотская, 4, выбиты стекла, повреждены хозпостройки. Жертв и раненых нет. В обстрелянном районе перекрыт газ, обесточена линия электропередачи", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/dnr-1779377201.html
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луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
10:35 22.03.2022 (обновлено: 16:44 22.03.2022)
 
Украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР

Украинские силовики обстреляли жилмассив Криворожье города Брянка в ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ города Брянка в ЛНР
Последствия обстрела ВСУ города Брянка в ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Два дома, газопровод и линия электропередачи пострадали при обстреле украинскими силовиками города Брянка в ЛНР, сообщили местные власти.
"Ориентировочно в 03:30 со стороны позиций ВСУ обстрелян жилмассив Криворожье города Брянка. В результате обстрела по адресу: ул. Егорова, 27, взрывом поврежден газопровод, линия электропередачи, осколками посечен забор, выбиты стекла. По адресу ул. Чукотская, 4, выбиты стекла, повреждены хозпостройки. Жертв и раненых нет. В обстрелянном районе перекрыт газ, обесточена линия электропередачи", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 08:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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